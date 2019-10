Plaatsgebrek dreigt op kerkhoven: duizendtal graven en nissen verdwijnen Lien Vande Kerkhof

15 oktober 2019

20u17 0 Hasselt De stad Hasselt wil na 1 november 2020 zowat duizend graven en nissen op de elf nog ‘actieve’ begraafplaatsen verwijderen. Zonder die ingreep dreigt er op termijn immers plaatsgebrek.

De laatste ontgravingen dateren intussen van meer dan vijftien jaar geleden. “Maar als we nu niet ingrijpen, dan kampen we binnenkort met plaatsgebrek op onze kerkhoven”, zegt schepen van Groenonderhoud Laurence Libert. “De wet voorziet een grafrust van tien jaar voor concessievrije graven, wat betekent dat deze sowieso tien jaar lang blijven staan. Maar in Hasselt respecteren we een grafrust van zelfs 25 jaar.”

Bij de 933 graven en 46 nissen waar de termijn verstreken is, komt deze week een bordje te staan om de ontruiming of ontgraving na 1 november 2020 aan te kondigen. “Zo krijgen nabestaanden ruim een jaar de tijd om alternatieven te bekijken”, vervolgt Libert. “Alsnog een concessie afsluiten is niet mogelijk. Maar er kan wel geopteerd worden voor onder meer herbegraving in gekochte grond, een galerijgraf, alsnog crematie, of uitstrooiing.”

Instabiele grafstenen

Het stadsbestuur wil voorts ook instabiele graven onder de loep nemen — voor alle duidelijkheid: het gaat hier niet om het monumentale kerkhof langs de Kempische Steenweg. “We hebben meerdere grafstenen opgemerkt die in zeer slechte staat verkeren”, legt Libert uit. “Het gaat dan bijvoorbeeld om scheve kopstenen, of verzakte dekstenen. Niet leuk voor bezoekers, en het houdt ook een zeker risico in voor passanten. Daarom zullen deze graven ook een bordje krijgen, met daarop het voorstel om het na 1 november 2020 te vervangen door mooie beplanting. Nabestaanden die dit niet wensen, krijgen dus ook een jaar om het graf te renoveren. Gebeurt dat niet, dan verwijderen onze diensten de oude grafsteen kosteloos en zullen we ook nadien de beplanting onderhouden. De concessie van het graf, blijft gewoon doorlopen.”

Het stadsbestuur wil de begraafplaatsen voorts ook meer kleur geven, en dat met 5.000 planten, 500 heesters en 50 extra bomen. Rond de strooiweides, die nog te vaak onbewust betreden worden, komt hekwerk met klimplanten.