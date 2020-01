Philip De Hollogne (Open Vld) wordt gemeenteraadslid in Hasselt Dirk Selis

12 januari 2020

16u12 12 Hasselt De liberale lijsttrekker van de voorbije gemeenteraadsverkiezingen Hans Similon houdt de gemeentepolitiek in Hasselt nu definitief voor bekeken. Nadat hij eerder paste voor een schepenambt en zo de weg vrijmaakte voor Frank Dewael, neemt Similon nu ook afscheid van de Hasseltse gemeenteraad. Dat afscheid brengt meteen een ware stoelendans voor de Hasseltse liberalen op gang.

Op de nieuwjaarsreceptie van Open Vld Hasselt afgelopen zondag in Books the Office had voorzitter Ken Watzeels voor de toehoorders een verrassend nieuwtje: lijsttrekker Hans Similon zet politiek een stapje terug om nieuwe professionele uitdagingen aan te gaan. Philip De Hollogne (49) neemt het zitje van Similon over en zal dus de komende 5 jaar de Hasseltse Open Vld-fractie versterken. Huidig gemeenteraadslid Bart Moors neemt dan weer het fractieleiderschap van Similon over en Vincent Beckers (33) volgt De Hollogne op als lid van het Bijzonder Comité Sociale Dienst.

Vince the Kebabprins

“Het is een hele eer om als Hasselaar in onze gemeenteraad te mogen zetelen”, zegt De Hollogne. “Hier kan men wegen op dossiers die de Hasselaar aangaan. Dat ik sinds enkele maanden samenwerk met minister Lydia Peeters, heeft me heel wat bagage gegeven die ik nu met de Hasselaar kan delen.”

“Ik kijk ernaar uit om mij verder in te zetten voor zij die het moeilijk hebben in onze maatschappij”, zegt dertiger Vincent Beckers die als cateraar bekend staat als Vince the Kebaprins. “Als vrijwilliger zet ik me al jaren in voor verschillende goede doelen. Als liberalen vinden wij het belangrijk dat mensen hun leven vorm kunnen geven, het Bijzonder Comité is die reikende hand.”