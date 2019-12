Pfizer schenkt 60.000 euro aan reuma-onderzoek UHasselt Dirk Selis

04 december 2019

23u00 0 Hasselt Farmabedrijf Pfizer schenkt 60.000 euro aan het Universiteitsfonds UHasselt. Het Biomedisch Onderzoeksinstituut BIOMED zal het geld gebruiken in hun onderzoek naar biomarkers voor reumatoïde artritis en spondyloartritis. Biomarkers zijn stoffen in het lichaam die al in een heel vroeg stadium aanwezig zijn en de diagnose van deze reumatische aandoeningen kunnen ondersteunen. “Zo kan nog sneller een behandeling worden opgestart voor de patiënt”, zegt prof. dr. Veerle Somers, die dit onderzoek aan BIOMED leidt.

In België lijden naar schatting zo een 85.000 mensen aan reumatoïde artritis (ontstekingsreuma/chronische gewrichtsreuma) en meer dan 55.000 mensen aan axiale spondyloartritis (reumatische ontsteking van hoofdzakelijk wervelkolom en bekken). “Deze ziekten brengen ernstige schade toe aan de gewrichten, met veel pijn en fysieke beperkingen tot gevolg”, zegt professor Veerle Somers. “De schade aan het lichaam is meestal onomkeerbaar. Het is dus erg belangrijk dat we deze reumatische aandoeningen zo vroeg mogelijk kunnen opsporen, want de kans om deze ziekten alsnog tegen te houden of te stabiliseren is 50 procent groter wanneer ze vroeg behandeld worden.”

1000 patiëntenstalen

Al jaren zoekt BIOMED naar stoffen in het lichaam van patiënten – zogenaamde biomarkers - om deze vormen van reuma in een vroeg stadium op te sporen. “In ons onderzoek hebben we al bepaalde eiwitten in het lichaam teruggevonden, die we in verband kunnen brengen met deze reumatische aandoeningen. Dit helpt om patiënten sneller te kunnen diagnosticeren”, zegt Veerle. “Voor dit onderzoek werken we nauw samen met expert-reumatologen en testen we meer dan 1000 patiëntenstalen uit verschillende cohorten.De samenwerking met emeritus professor Piet Geusens was hiervoor van cruciaal belang. Hij is een internationaal gerespecteerde reumatoloog verbonden aan UHasselt en Maastricht University.”

Uitbreiding onderzoek

Het onderzoek naar biomarkers voor reuma aan BIOMED krijgt nu een nieuwe duw in de rug vanuit het farmabedrijf Pfizer. Zij schenken hiervoor 60.000 euro aan het Universiteitsfonds UHasselt om dit onderzoek te stimuleren. “We zijn zeer blij met deze schenking, hierdoor kunnen we ons onderzoek naar deze biomarkers uitbreiden en een beter begrip krijgen naar het precieze mechanisme hier achter.”