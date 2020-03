Personeelslid Carrefour Kuringen besmet met coronavirus Emelie Wojcik

30 maart 2020

16u51 0 Hasselt In de vestiging van Carrefour Kuringen bij de op- en afritten van de E314 is een persooneelslid besmet met het coronavirus. “Gelukkig is de persoon in kwestie al aan de beterhand”, bevestigt Marco Demerling, woordvoerder van Carrefour.

“Carrefour volgt strikt de maatregelen die door de regering werden uitgeschreven”, aldus Demerling “Sinds dat bekend is dat een van de medewerkers van de vestiging in Kuringen besmet is, heeft Carrefour extra voorzorgen genomen om het personeel en de klanten te beschermen. Zo is de winkel grondig ontsmet en hebben de directe collega’s van de coronapatiënt een FFP-2 masker gekregen.”