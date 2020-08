Personeel Recor Hasselt gaat niet opnieuw aan het werk: “We eisen een correcte opzegvergoeding” Marco Mariotti

25 augustus 2020

18u07 0 Hasselt Nu Recor Hasselt failliet is, verliezen 190 werknemers hun job. Maar de vakbonden willen een degelijke opzegvergoeding uit de brand slepen. “De rendabele delen van het bedrijf werden in andere vennootschappen gestopt die wel nog winst maken, maar zo krijgen de 190 ontslagen werknemers amper iets", zegt Johan Coppens (ABVV). Onderhandelingen draaiden op niets uit.

“Dat wij vandaag onze job verliezen zonder opzegvergoeding is een slag in ons gezicht”, zeggen de werknemers. “Wij zijn ervan overtuigd dat het faillissement werd georganiseerd om de rest op de gemeenschap af te schuiven. Dit smaakt zeer wrang bij de werknemers. De stichter René Corthouts zou zoiets nooit hebben laten passeren. Hij draait zich om in zijn graf.”

De werknemers krijgen naar eigen zeggen een zeer beperkte sluitingsvergoeding en dat op kosten van de staat. Iedereen spreekt over massaal jobverlies in de komende maanden en jaren. “Waar gaan de 50-plussers die hier de beste jaren van hun leven hebben gegeven nog werk vinden? Wij zullen dit niet zomaar laten gebeuren”, zeggen de vakbondsafgevaardigden. “Wij willen een correcte opzegvergoeding. Zelfs dan zal het moeilijk genoeg zijn voor veel gezinnen. Wij voerden een eerste actie afgelopen vrijdag, na de eerste ondernemingsraad volgend op het faillissement. En vandaag voeren we een nieuwe actie na de ondernemingsraad.”

De curatoren hadden een plan voorgesteld waarbij het personeel een deel bestellingen zou afwerken. Die onderhandelingen draaiden op niets uit. Het personeel gaat niet meer aan de slag.