Personeel Jessa Ziekenhuis wordt getest op antistoffen coronavirus Emelie Wojcik

21 mei 2020

11u59 0 Hasselt Alle medewerkers en artsen van het Hasseltse Jessa Ziekenhuis kunnen zich de komende weken op vrijwillige basis en op kosten van het ziekenhuis laten testen op antistoffen voor het coronavirus. “We spelen hiermee in op een expliciete vraag van het personeel”, zegt algemeen directeur dr. Yves Breysem.

Alle 3100 medewerkers en 380 artsen krijgen de komende weken een vrijblijvende uitnodiging van de bedrijfsgeneeskundige dienst Mensura om zich te laten testen. “De diensten die in de ‘corona-frontlinie’ actief waren komen het eerst aan de beurt, daarna de andere zorgafdelingen en de ondersteunende diensten”, zegt dr. Breysem.

Betrouwbaar resultaat

Het huidige coronavirus is voor de medische wereld nog steeds een nieuw en relatief onbekend virus waarvan elke dag nieuwe eigenschappen ontdekt worden. “We begrijpen dat medewerkers nieuwsgierig zijn naar hun individueel resultaat, maar we benadrukken toch ook dat de test weinig meerwaarde biedt gezien de huidige beperkte kennis van zaken”, aldus dr. Breysem. “We hebben geen zekerheid dat de aanwezigheid van antistoffen bescherming biedt tegen een nieuwe besmetting. De test heeft dus vooral een waarde vanuit epidemiologisch standpunt: hoeveel medewerkers zijn in contact gekomen met het virus (al dan niet met symptomen) en hoe verhoudt dit zich ten opzichte van de algemene bevolking.”

Ook het feit dat het ziekenhuis nu pas tests kan uitvoeren, heeft te maken met het feit dat er pas sinds kort degelijke en gevalideerde testkits op de markt zijn. Hoewel hierdoor de resultaten betrouwbaar zullen zijn, is het alsnog wachten tot ten vroegste eind juni alvorens er een representatief resultaat van de grootschalige testing beschikbaar zal zijn.