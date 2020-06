Personeel Jessa Ziekenhuis wil meer begrip van directie: “Waar is nu dat respect voor onze helden?” Dirk Selis

12 juni 2020

14u44 360 Hasselt Het personeel van het Jessa Ziekenhuis heeft vrijdagvoormiddag actiegevoerd aan de hoofdingang van campus Virga Jesse in Hasselt. Zij vragen meer steun en begrip van de directie. Het Hasseltse ziekenhuis is zwaar getroffen geweest door de coronacrisis en dat heeft ook een impact gehad op de werkdruk voor het zorgpersoneel. De directie steunt de actie.



“Ondanks eerder gemaakte afspraken tussen de werkgevers en de vakbonden binnen onze sector besluit onze directie om in het Jessa een totale reorganisatie door te voeren”, zegt Alex Nijs van de socialistische vakbond BBTK. “Onder het mom van ‘zo kiezen we voor onze werknemers voor de kortste pijn’, kunnen we niet anders dan besluiten dat onze directie wel degelijk beseft dat dit bij het personeel hard ging aankomen. Het tot op het laatste moment aanpassen van dienstroosters en takenpakketten begint de spuigaten uit te lopen. En dit nadat onze mensen als leeuwen gevochten hebben in de grootste gezondheidscrisis die we ooit hebben meegemaakt. De frustratie en het ongenoegen leeft dan ook enorm op de werkvloeren van het Jessa.”

Zeer terecht

“De vragen die het zorgpersoneel voorlegt aan de overheid, naar een betere omkadering, naar een betere verloning, en dat op een structurele manier, zijn zeer terecht”, zegt personeelsdirecteur Karel Bosmans bij het Jessa Ziekenhuis. “Als directie hebben we die ook al overgemaakt aan premier Wilmès, toen ze enkele weken geleden hier op werkbezoek was. We hebben toen veel goede wil ervaren, maar nu mogen de antwoorden wel stilaan komen.”

Tandvlees

“Het personeel zit op z’n tandvlees, en dat zal in heel veel ziekenhuizen het geval zijn”, zegt algemeen directeur Yves Breysem. "Als directie hebben we vooral veel respect en dankbaarheid voor de inspanningen en de flexibiliteit die de collega’s de voorbije maanden hebben getoond. Ook bij de heropstart van de reguliere activiteiten wordt veel van hen gevraagd. Maar tegelijk beseffen we ook dat er meer nodig is dan appreciatie en respect. Er is nood aan rust, zekerheid en stabiliteit.”

Maatregelen

“We werken momenteel hard aan een plan dat maatregelen voorziet op drie niveaus. We kijken eerst hoe we een eventuele tweede golf op gestructureerde wijze nog beter kunnen aanpakken met wat we geleerd hebben uit de eerste piek”, gaat Bosmans verder. “Ten tweede zoeken we in ons relanceplan naar een manier om evenwichtig te kunnen omgaan met uitgestelde zorg, met respect voor de zorgen van de patiënt, maar ook met de zorgen van de medewerkers en artsen. Een derde pijler is gericht op de psychosociale ondersteuning van onze medewerkers, leidinggevenden en artsen. Daarvoor hebben we een team van psychologen, hr business partners en interne en externe coaches die leidinggevenden, teams en individuele medewerkers begeleiden. Het welzijn van onze medewerkers vinden we heel belangrijk.”