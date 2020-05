Personeel Jessa Ziekenhuis begroet patiënten met mondmasker én glimlach Emelie Wojcik

06 mei 2020

12u00 0 Hasselt Het zorgpersoneel van het Jessa Ziekenhuis, dat deze dagen volledig ingepakt in beschermingskledij haar patiënten verzorgt, draagt voortaan een vrolijke foto van zichzelf op hun schort. Het personeel doet dit om ervoor te zorgen dat de patiënten ook in deze tijden alsnog een vriendelijk gezicht zien.

“De zorgverstrekkers kunnen sinds kort, via een eenvoudig platform, een persoonlijke foto uploaden in een vast sjabloon”, legt Lieve Ketelslegers, woordvoerder van Jessa uit. “Ze kunnen er dan ook hun naam en functie op invullen. Daarna wordt alles centraal gedrukt op voldoende exemplaren. Het is de bedoeling dat er op elke ‘verse’ schort, een nieuwe sticker wordt gekleefd. Dat is noodzakelijk om hygiënische redenen.”

Patiëntervaring

Het idee is niet nieuw. Zo worden ook de patiënten van het AZ Delta in Roeselare en van enkele ziekenhuizen in Nederland en de Verenigde Staten verzorgd met een opgekleefde glimlach. “Coronapatiënten komen vaak met een klein hartje het ziekenhuis in. Als ze dan worden behandeld door zorgverstrekkers die er allemaal hetzelfde uitzien, geeft dat een angstige ervaring. We vonden dit zo’n warm initiatief dat we meteen aan de slag zijn gegaan om het uit te werken voor onze artsen en medewerkers op onze cohorte afdelingen”, zegt Ketelslegers.

Ook voor de collega’s onderling zijn de foto’s een handig hulpmiddel om mekaar te herkennen. “Tot nu schreven ze hun namen op hun schorten. Al dan niet met wat extra commentaar of smileys . Het zal wellicht niet lang duren vooraleer we ‘Angelina Jolie’ of ‘Antonio Banderas’ tegenkomen op een of andere covid-afdeling. Want ondanks alles is humor nooit heel ver weg. Zo houden we de moed er in.”