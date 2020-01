PEAS en Lento winnen opnieuw Belgian Vegan Award EWH

07 januari 2020

13u32 0 Hasselt Zowel de dessertwinkel PEAS als restaurant Lento vielen in de prijzen op de vijfde editie van de Belgian Vegan Awards. Beide Hasseltse vegan horecagelegenheden winnen voor het tweede jaar op rij de award in elk een afzonderlijke categorie.

PEAS wist de meeste stemmen te behalen in de categorie ‘beste gebak’. Dat gebak heeft de vorm van kaneelbroodjes versierd met ontelbare toppings. Het succes van PEAS blijkt bovendien zo groot dat de uitbaters eind 2019 een uitbreiding naar Antwerpen, Gent en Maastricht aankondigden. Ondanks het feit dat de vegan dessertwinkel toen nog maar anderhalf jaar bestond, koestert ondernemerskoppel Davy Rosiak en Els Berx die torenhoge ambitie al vanaf dag één. “Het was altijd al onze bedoeling om ons concept uit te breiden naar andere steden omdat wij echt geloven in de voordelen van plantaardig eten en die visie aan zo veel mogelijk mensen willen overbrengen”, klonk het toen bij PEAS.

Ook Lento, het vegan restaurant op de Hasseltse Zuivelmarkt kon een award binnenhalen. Zo sleepte ondernemerskoppel Tekla Vancleynenbreugel en Yolan Bamps de titel ‘beste diner' in de wacht met hun plantaardig maar bourgondische menu. Opvallend: ook Le Pain Quotidien kon overtuigen als ‘beste ontbijt- en brunchzaak’. Helaas voor veganisten verdwijnt deze zaak uit het Hasseltse straatbeeld. Langs de andere kant won Wasbar dan weer de prijs van 'beste lunchzaak’ en verwelkomt Hasselt deze zaak normaal gezien eind maart op de Grote Markt.