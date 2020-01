Patisserie Verboven verdwijnt vlak voor zestigste verjaardag uit Hasseltse straatbeeld Emelie Wojcik

06 januari 2020

19u42 0 Hasselt Patisserie Verboven op de Botermarkt is niet meer, de familiebakkerij sloot afgelopen zondag de deuren. De bakkerij zou dit jaar haar zestigste verjaardag vieren. Met de sluiting van Patisserie Verboven verliest de Botermarkt een monument.

De familie Verboven is er het hart van in en waren dus niet bereikbaar voor een reactie. Ook schepen van Economie Rik Dehollogne (N-VA) betreurt de sluiting van de iconische bakkerij: “Patisserie Verboven was een gevestigde waarde in Hasselt. De bakkerij heeft voor zichzelf een naam gemaakt die toch al tientallen jaren meegaat.” Kersvers centrummanager Ben Croonenborghs ziet dan weer een icoon uit het Hasseltse straatbeeld verdwijnen.

Concurrentie

Croonenborghs vreest dat consumenten tegenwoordig liever hun brood in de supermarkt kopen dan dat ze daarvoor naar speciaalzaken gaan. “Mensen hebben zo weinig tijd dat ze kiezen voor de gemakkelijke oplossing waarbij ze naast hun andere inkopen, ook brood en andere patisserie in hun winkelkar leggen. Dat is natuurlijk jammer, maar het stadsbestuur kan weinig doen om dat fenomeen terug te dringen."

Paaltjes

Volgens de schepen vond de eigenaar de werking van de paaltjes in de binnenstad niet optimaal. Die zouden namelijk verhinderen dat klanten hun bestellingen aan de deur konden oppikken. “Het is nochtans niet mogelijk om de winkelstraten open te zetten voor verkeer. Een moeilijkere bereikbaarheid met de auto is helaas een gevolg van zakendoen in de binnenstad", aldus Dehollogne. Croonenborghs beaamt dat: “De zone rond de Botermarkt is al een hele tijd verkeersvrij en herleeft de laatste jaren enorm. Toegegeven, de Botermarkt was ondanks horeca- en handelszaken misschien niet langer de ideale locatie voor een bakkerij.”

De schepen benadrukt dan ook dat de sluiting van de bakkerij bij de gewone gang van zaken hoort. “Er openen en sluiten voortdurend zaken, niet enkel in Hasselt maar ook in andere steden. Zelfs in goede tijden zullen er helaas zaken zijn die het hoofd moeilijk boven water kunnen houden. Het lijkt misschien alsof er in Hasselt tegenwoordig veel zaken sluiten, maar onze stad is hierin geen uitzondering. Ook andere steden hebben het moeilijk.”