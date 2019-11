Partnergeweld leidt tot celstraf van 6 maanden BVDH

18 november 2019

Een 25-jarige Armeen uit Stokrooie moet voor een half jaar achter de tralies nadat hij in de zomer van 2017 klappen had uitgedeeld aan zijn partner. Dat gebeurde op 14 juli en 4 augustus. Bovendien was de man eerder al veroordeeld tot 24 maanden voor een diefstal met geweld. Het slachtoffer liep een blauw oog op en besloot de volgende nachten bij haar ouders te slapen. Eerder had haar vader de vrouw ook al eens op de grond zien liggen na een klap. “Beklaagde minimaliseert de feiten en toonde geen respect voor zijn partner”, oordeelt de rechtbank in het vonnis. De man moet ook een boete van 400 euro betalen.