Parket Limburg wil 18 leden studentenclub Reuzegom vervolgen voor onterende behandeling van student Sanda Dia Dirk Selis

30 juli 2020

18u38 2 Hasselt Het parket Limburg wil 18 leden van de Leuvense studentenclub Reuzegom voor de rechter wegens onterende behandeling, het toedienen van kwalijke stoffen en onopzettelijke doding van de overleden student Sanda Dia (20). “Wij wachten nu op de beslissing van de raadkamer in september daarover”, zegt Bruno Coppin van parket Limburg. De maximumstraf op die feiten staat op 10 jaar gevangenisstraf.

“Wij hebben deze week onze zending overgemaakt aan de betrokken partijen om 18 mannen van de studentenclub Reuzegom voor de rechter te brengen. De raadkamer die in september opnieuw samenkomt, zal daar een beslissing over moeten nemen.” Omdat er ook de zoon van een Antwerpse rechter bij is, moest de hele zaak van de rechtbank van Antwerpen naar Limburg verhuizen.

10 jaar gevangenisstraf

“Het parket Limburg wil de 18 Reuzegommers voor de rechter wegens onterende behandeling, het toedienen van kwalijke stoffen en onopzettelijke doding van de overleden student Sanda Dia”, zegt Coppin.

De studentenclub met Antwerpse leden spreidde haar dopen naar aloude traditie over twee dagen. Op de eerste dag moeten de schachten ‘zuipen tot ze erbij neervallen’, de tweede dag was ‘de dag van de ultieme vernedering’. Tijdens die vernedering werden de schachten in een koude beek gezet, waar ze levende visjes moesten doorslikken en vervolgens vissaus moesten drinken om die visjes weer uit te braken. Sanda Dia raakte daarbij onderkoeld, belandde in een coma en overleed. Het bijna voltallige bestuur van Reuzegom riskeert nu 10 jaar gevangenisstraf.

