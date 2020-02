Pak minder ongevallen met gekwetsten, maar wel meer dronken bestuurders Marco Mariotti

20 februari 2020

15u26 0 Hasselt In 2019 werden 507 verkeersongevallen met gekwetsten genoteerd in de politiezone LRH. Dat klinkt veel, maar dat aantal lag nooit eerder zo laag. Tegelijk plukt de politie opvallend meer dronken bestuurders uit het verkeer.

In 2018 gebeurden er nog 588 verkeersongevallen met gekwetsten en vier jaar geleden zelfs 686. “Nooit eerder hebben we in onze zone zo weinig verkeersongevallen vastgesteld”, zegt zegt korpschef Pirard. “In alle gemeenten van onze politiezone is het aantal ongevallen het afgelopen jaar gedaald.” De meeste verkeersongevallen gebeuren nog steeds in de herfst- en wintermaanden.

Meer dronken bestuurders betrapt

Aangezien verkeersveiligheid één van de belangrijkste aandachtspunten van de politiezone is, werd er het afgelopen jaar nog meer én gerichter gecontroleerd. “Voor bijna alle verschillende verkeersinbreuken werden het afgelopen jaar minder pv’s opgesteld. Het aantal bestuurders dat geflitst werd, is zelfs met bijna 15% gedaald. In 2019 kregen 49.663 chauffeurs een snelheidsboete.”

Het valt wel op dat het aantal dronken bestuurders het afgelopen jaar aanzienlijk gestegen is. Op een jaar tijd werden er meer dan 1.000 dronken chauffeurs uit het verkeer geplukt. Dit is een stijging van meer dan 16%. In 2018 waren het er nog 866.