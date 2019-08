Oudste vliegveld van België (in Kiewit) viert koninklijke titel tijdens opendeurdagen Lien Vande Kerkhof

22 augustus 2019

15u38 0 Hasselt Aero Kiewit, de vliegclub van het oudste vliegveld van België, draagt voortaan de officiële titel ‘Koninklijk’. “Dat is een hele eer”, aldus voorzitter van de vzw Frank Sterkmans, “We vieren dit graag tijdens onze opendeurdagen op zaterdag 24 en zondag 25 augustus. Kers op de taart: een concert van de Koninklijke Harmonie Hasselt met speciale gast Willy Claes op zondag.

Tijdens de opendeurdagen kan je flaneren langs een lange rij vliegtuigen, je kan je inschrijven voor een kennismakingsvlucht met een motorvliegtuig, zwever of helikopter. En als je dan de smaak van het vliegen te pakken hebt, kan je er alle informatie krijgen om zelf te leren vliegen. Verder is er ook kinderanimatie. Zaterdagavond is er de spetterende Aero Night-Fuif.

Wanneer: zaterdag 24 en zondag 25 augustus van 10 tot 18 uur.

Waar: Vliegveld Aero Kiewit, Luchtvaartstraat 100, Hasselt (volg de bordjes naar de parking op het einde van de straat).