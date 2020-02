Ouderwetse liefde: Jelke (28) en Bert (38) trouwen op 20-02-2020... in de stijl van de jaren 20 Emelie Wojcik

20 februari 2020

13u05 0 Hasselt “20-02-2020 is een speciale datum, een ideale trouwdatum”, moeten Jelke (28) en Bert (38) gedacht hebben. Zij waren een van de drie gelukkige koppels die donderdagmiddag de unieke kans kregen om elkaar het jawoord te geven. Voor de gelegenheid werd de binnenstad aangekleed in de stijl van the roaring twenties , een swingende periode van stijl en klasse die na honderd jaar nog eens van onder het stof werd gehaald . “We zijn speciaal voor deze beleving in het huwelijksbootje gestapt. We waren nog niet verloofd of we stonden al op trouwen", lacht het kersverse echtpaar.

Het scheelde geen haar of Jelke en Bert hadden hun dag gewoon op hun werk doorgebracht. “In december zag ik dat de Stad Hasselt koppels zocht om op 20-02-2020 te trouwen", begint Jelke haar verhaal. “Voor de grap stuurde ik dat bericht naar Bert. Hij reageerde daar onverwacht heel erg enthousiast op dus besloot ik ons in te schrijven. Toen kregen we te horen dat er helaas al drie koppels de vrije plaatsen hadden ingenomen. Vorige maand kregen we dan ineens een telefoontje met de vraag of we alsnog wilden trouwen, door onvoorziene omstandigheden viel er immers een koppel weg. Natuurlijk wilden we dat!”

Door de plotse wending beleefde het koppel een intense maand. “Hoewel de stad een groot deel van de organisatie op zich nam, moesten we plots op zoek naar gepaste kleding en ringen", zegt Bert. “Maar uiteindelijk hebben we enorm veel geluk gehad dat de betrokken winkeleigenaars meteen enthousiast waren over onze situatie. Zo kon de winkel waar ik mijn kostuum kocht mijn op maat gemaakt pak al op twee weken leveren in plaats van zes." Jelke vult aan: “Met mijn kleed was het net wat spannender. Ik moest helemaal naar Arnhem om mijn gedroomde trouwjurk te vinden en vervolgens ging ik koortsachtig op zoek naar een kleermaker om nog enkele retouches te maken. Uiteindelijk was mijn kleed twee dagen voor de trouwdag afgewerkt.”

Traditioneel jaren twintig

Voor de gelegenheid gingen zowel Jelke en Bert als hun familie en vrienden mee in het verhaal van de jaren twintig. “We moeten eerlijk toegeven dat we de stijl nog hebben opgezocht voor onze inschrijving”, lacht Bert. “Maar de zoekresultaten leken ons zo elegant dat we besloten om onze volledige outfit er op af te stemmen. Zo heeft mijn kostuum een patroon dat honderd jaar geleden al bestond en nu nog steeds regelmatig over de toonbank vliegt." Ook Jelke heeft zichzelf een swingende look aangemeten: “Met mijn golvende lokken en typisch haarbandje past mijn kapsel helemaal in het thema. Ook mijn make-up valt niet uit de toon.”

“Eigenlijk is het wel grappig dat we alles in de traditionele stijl van de jaren twintig doen. Je kan ons huwelijk immers allerminst traditioneel noemen", lacht Jelke. “In een poging om het hele gebeuren toch nog een beetje volgens de normale gang van zaken te laten verlopen, heb ik Jelke alsnog op Valentijnsdag ten huwelijk gevraagd. Dat had ze niet zien aankomen. Maar eigenlijk zondigen we sowieso tegen het traditionele huwelijk van de jaren twintig. Er loopt thuis immers al twee jaar een kleine pagadder rond: ons prachtige zoontje Arthur.”

Speciale dag

Op hun huwelijksdag werden Jelke en Bart thuis opgehaald in een authentieke oldtimer die hen naar het oude stadhuis van Hasselt bracht. Daar trouwden ze voor de wet in het decor van de jaren twintig. Na de ceremonie ontkurkten ze de champagne en klonken ze op elkaar in het bijzijn van familie en vrienden waarna een receptie volgde. Na de receptie werden ze in de Hasseltse babbelfiets met veel animo rondgeleid door de stad. “We zetten de dag voort met een intiem feestje. Vandaag over een jaar geven we een groot feest voor al onze familie en vrienden in het zelfde thema”, besluit het koppel.