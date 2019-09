Ouders klinken op herwonnen vrijheid: “De vakantie is voorbij, leve het schooljaar!” Dirk Selis

02 september 2019

11u43 2 Hasselt Ouders Michelle, Matty, Liesbeth en Gunther hebben hun kroost net aan de aan schoolpoort afgedropt en drinken nu een welverdiend glaasje Prosecco in ‘De Goei Goesting’. “Jammer dat hun vakantie erop zit, maar eindelijk terug wat regelmaat”, zeggen de ouders in koor.

“Dat is het tweede jaar dat ik dit organiseer”, zegt Dirk Hendrickx van de Hasseltse horecazaak ‘De Goei Goesting’ op de Zuivelmarkt. “Een ontbijtje met gratis Prosecco. Voor sommige mama’s om de pil te verzachten, voor andere ouders om opnieuw opgelucht adem te halen en hen te laten genieten van hun herwonnen vrijheid.”

Mama Taxi

Dat wordt aan alle tafels volmondig beaamd. “Jammer voor onze kinderen dat hun vakantie erop zit", lacht mama Liesbeth Proesmans. “Maar het was tijd dat het schooljaar terug begon, al begint nu weer mijn taxidienst, om alle kids van en naar al hun hobby’s te rijden. Maar goed dat is voor later, nu even genieten. Schol!”