Oud-gouverneur Herman Reynders: “Ik erger mij aan het gedrag van zij, die denken dat ze onsterfelijk zijn”

20 maart 2020

13u12 0 Hasselt Ook oud-gouverneur Herman Reynders voelt zich nog altijd gezond en doet zijn best om het zo te houden. “Dat doe ik door alle opgelegde maatregelen zo goed mogelijk op te volgen. Maar Reynders ergert zich Aan de nonchalance van sommigen die denken dat ze onsterfelijk zijn en door hun dwaze gedrag hun en ons leven in gevaar brengen”

“Ik zit dus net als velen onder u al bijna een week thuis en kom enkel buiten om naar de winkel te gaan en om dagelijks een wandeling te maken”, vertelt oud-gouverneur Herman Reynders. “De dag omkrijgen is voorlopig niet zo’n groot probleem. Omdat ik niet meer ga werken, blijf ik wat langer slapen, lees ik veel en volg ik de media die uitstekend informeren over corona. Sport (hometrainer) staat alle dagen op het programma. En vooral dagelijks contact houden met familie en vrienden, bellen, chatten, facetimen, skypen, elke manier is goed om elkaar te steunen en moed in te spreken. Deze situatie zal nog wel even duren maar ‘à la guerre, comme à la guerre’. Als dit nodig is voor onze gezondheid en voor de gezondheid van onze medemensen dan moet het maar. Ook deze moeilijke periode gaat voorbij. Ooit wordt het zo’n herinnering waarover we dan zeggen ‘ja maar wij hebben wel de coronacrisis meegemaakt’.

Dom, heel dom

“Vertrouwen, respect en dankbaarheid zijn de gevoelens die ik ervaar”, gaat Reynders verder. “Vertrouwen in onze politieke en medische leiders, in de overheid in het algemeen. Respect voor de zorgverstrekkers binnen en buiten de ziekenhuizen die in moeilijke omstandigheden hun werk moeten doen. Maar ook voor iedereen die nog aan het werk is en er voor zorgt dat, ondanks alles, het leven nog een beetje normaal doorgaat. Dank aan hen allen, zorgverstrekkers op kop. Ergeren doe ik me ook. Aan de nonchalance van sommigen die denken dat ze onsterfelijk zijn en door hun dwaze gedrag hun en ons leven in gevaar brengen. Dom, heel dom.”

Onnozel virusje

“Kop op iedereen, wij laten ons niet klein krijgen door zo’n onnozel virusje”, besluit de oud-gouverneur. “Eerste opdracht is verstandig reageren en gezond blijven. Wat er daarna moet gebeuren zien we wel. Ik vertrouw er op dat we die problemen ook oplossen. Na de mijnen, Philips, Ford en de bankencrisis kunnen we ook een corona (economische) crisis de baas. Iedereen moet en zal hier goed uitkomen! Wees voorzichtig, blijf gezond! En help elkaar waar nodig.”

