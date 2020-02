Oud Gerechtshof vormt het decor van internationale filmproductie ‘De Slag om de Schelde’ EWH

11 februari 2020

11u27 0 Hasselt Wie zich deze week op de Hasseltse Havermarkt begeeft, kan wel eens oog in oog komen te staan met een cameraploeg. Het Oude Gerechtshof op de Havermarkt vormt namelijk het decor van de nieuwe Nederlands-Belgische oorlogsfilm ‘De Slag om de Schelde'.

‘De Slag om de Schelde' is een Nederlands-Belgische productie die het einde van de Tweede Wereldoorlog herdenkt. De film vertelt het verhaal van de geallieerde troepen die in 1944 de Westerschelde heroverden op de Duitsers. “In Hasselt wordt enkel in het Oud Gerechtshof gefilmd”, klinkt het bij Levitate Film, het Nederlandse productiehuis. “Toch is het mogelijk dat er tijdens de opnames ook buiten vuurwapens en Duitse symbolen zichtbaar zijn. En dat kan bepaalde emoties oproepen bij voorbijgangers.”

Burgemeester Steven Vandeput (N-VA) is alvast trots dat zijn stad in een internationale filmproductie te zien zal zijn. “In 2008 en 2009 vormde Hasselt al het decor voor de tiendelige Belgische televisieserie ‘De Smaak van De Keyser’ dat op Eén werd uitgezonden. Die reeks werd onder andere deels opgenomen in de Japanse Tuin, het Jenevermuseum, Huis Hoste. Ook het Oude Gerechtshof kwam toen al in beeld. Onze stad heeft daar toen op toeristisch vlak de vruchten van geplukt.”

Netflix

Hoewel de film een samenwerking is tussen het Nederlandse productiehuis Levitate Film en het Belgische Caviar, is ook Netflix coproducent. Bovendien kocht het Amerikaanse streamingbedrijf de rechten om de film na zijn Nederlandse bioscooprelease wereldwijd te distribueren. Het prijskaartje van de film is navenant: met 14 miljoen euro is de film een van de duurste producties ooit in België en Nederland.

Verkeer gestremd

De scènes die in het Oud Gerechtshof plaatsvinden, worden opgenomen van woensdag 12 tot en met vrijdag 14 februari. Dan worden op de Havermarkt, Ridder Portmansstraat en Cellebroedersstraat meerdere parkeerplaatsen gereserveerd voor voertuigen van de productieploeg. In de Cellebroedersstraat zal een viertal Manitou’s (verrijkers) geparkeerd worden, om vanaf de straatzijde onze interieur-filmset te kunnen belichten. Gecertificeerde verkeersregelaars zullen door de filmproductie worden ingezet om de verkeersbewegingen veilig te kunnen coördineren. Om de veiligheid van de filmcrew te kunnen garanderen, zal doorgaand verkeer met korte tussenpozen gestremd worden. De weg zal niet worden afgesloten, en woningen en bedrijven blijven steeds bereikbaar met wellicht enig oponthoud.