Organisatie Live a Life overhandigt cheque van 13.615 euro voor kankeronderzoek Dirk Selis

19 juni 2019

09u54 0 Hasselt Met een donatie van in totaal 13.615 euro heeft het Limburg Clinical Research Center (LCRC) van UHasselt, Jessa Ziekenhuis en Ziekenhuis Oost-Limburg een serieuze duw in de rug gekregen. De organisatie achter Live a Life overhandigde een symbolische cheque op 18 juni.

Al voor de tiende keer werd afgelopen zomer het driedaagse Live a Life georganiseerd. Een festival in Stevoort, Hasselt ter nagedachtenis van Saartje Vennekens, die op 30-jarige leeftijd overleed aan kanker. Saartje werkte als eventmanager en zette zelf heel wat kunst- en cultuurevents op touw, met dit evenement willen haar ouders Georges en Ria de nagedachtenis aan hun dochter levend houden. “De opbrengst van het festival wensen we uitdrukkelijk te doneren aan Limburgse instellingen die werken aan het terugdringen van het aantal kankergevallen via medisch-wetenschappelijk onderzoek”, zegt de organisatie. Naast de opbrengst van de tiende editie van het festival, schenkt de organisatie van Live a life ook de opbrengst van de kunstverkoop van de gedichten en illustraties van Ivo Konings en kunstenaar Hub Baerten aan LCRC. Samen dus goed voor een totaal bedrag van 13.615 euro. Dit bedrag gaat naar het kankeronderzoek van het Limburg Clinical Research Center.

Betere behandeling, opsporing en zorg

Het LCRC is een samenwerkingsverband van de faculteit Geneeskunde en levenswetenschappen van UHasselt en de Limburgse ziekenhuizen ZOL Genk en Jessa Hasselt. “Met ons medisch-wetenschappelijk onderzoek willen we als UHasselt, Jessa en ZOL de zorg, innovatie en opleiding in de regio verder versterken. Kankeronderzoek is een belangrijk onderzoeksdomein binnen ons centrum. Samen werken we aan de ontwikkeling van betere behandeling, opsporing en zorg”, zegt LCRC-voorzitter Piet Stinissen. “We zijn erg dankbaar voor giften en beschouwen deze ook als een grote erkenning.” Dat beaamt ook Helene Piccard, coördinator van het LCRC. “Wetenschappelijk onderzoek kosten handenvol geld. Donaties zoals deze maken het mee mogelijk om vooruitgang te kunnen blijven boeken. De patiënt plukt hier vandaag de dag al de vruchten van.”

Surf naar www.lcrc.be voor meer informatie. Stortingen voor het LCRC-onderzoek van UHasselt, Jessa en ZOL kunnen via rekeningnummer BE89 3350 2199 3885 van de UHasselt, met vermelding van ‘UFL Oncologie’.

De elfde editie van Life a live vindt dit jaar plaats op 2, 3 en 4 augustus in Stevoort.