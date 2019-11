Orde van de speculaas: “Echte Hasseltse speculaas is krokant vanbuiten en zacht vanbinnen.” Hasseltse vereniging eert streekproduct op de Dag van de Speculaas Emelie Wojcik

14 november 2019

16u54 0 Hasselt De Orde van de Speculaas zet op 16 november de authentieke Hasseltse speculaas in de kijker. Dat doet de vereniging door op die dag hun geliefde streekproduct aan de man te brengen. Het evenement kadert in de nationale Week van de Smaak. Yves Buckinx, Grootmeester van de Orde, legt uit wat het typisch Hasseltse koekje zo speciaal maakt.

Al van in 2006, toen heel wat Hasseltse speculaasbakkerijen de deuren sloten, promoot de Orde van de Speculaas de kruidige koekjes. “Een aantal bakkers en liefhebbers hebben destijds de handen in elkaar geslagen om ervoor te zorgen dat de echte Hasseltse speculaas niet verloren zou gaan”, zegt Yves. “Ondertussen is het een erkend streekproduct en bakken ook bakkers van ver buiten Hasselt de lekkernijen volgens het authentieke recept.”

Speculaas of speculoos?

Echte Hasselaren speculeren graag over het belang van het koekje voor de stad. “Hasseltse bakkers zouden tijdens de Groote Oorlog speculaas gebakken hebben als krachtvoer voor de soldaten", zegt Yves. “Daarnaast werd het koekje vaak verkocht aan pelgrims die vroeger naar de Hasseltse Virga Jessefeesten kwamen. Zij kwamen dan naar huis met een hart of pop gemaakt van speculaas. Vandaar de traditie om elkaar met Nieuwjaar een hart van speculaas cadeau te doen.”

Over de smaak van het Hasseltse gebak bestaat er wel een eenduidig antwoord. “In het recept worden streekproducten zoals bloem van Herkenrode en honing van de stadsimker gebruikt. De speculaaskruiden, waaronder kaneel, komen uit het buitenland.” Ook de vorm en textuur van het koekje is zeer herkenbaar “Echte Hasseltse speculaas is krokant vanbuiten en zacht vanbinnen”, zegt Yves “In tegenstelling tot de platte speculoos die horecazaken bij de koffie serveren, heeft deze speculaas aan de bovenkant een oemp, een licht bolvormig vlak met daarop een amandelnoot. Tegenwoordig wordt die noot weggelaten omdat er veel mensen een notenallergie hebben.”

Echte Hasseltse speculaas wordt maar door enkele echte Hasseltse bakkers gebakken. Zo worden De Bakkersdochter en de bakkerij in de Hasseltse Hotelschool door de Orde opgedragen als bakkers van het streekproduct. Keukenprinsen en -prinsessen die toch zelf eens de Hasseltse lekkernij willen maken, vinden het authentieke recept op een steen op de Groene Boulevard.

Dag van de Speculaas

Net zoals jeneverstokers hun product in de kijker zetten op de Jeneverfeesten, organiseert de Orde ook al verschillende jaren een evenement dat helemaal in het teken staat van hun geliefd koekje. “Op de Jeneverfeesten verkopen talloze handelaars en verenigingen jenever doorheen de hele stad”, aldus Yves. “Wij staan enkel op het Molenpoortplein en we hopen de mensen te lokken met de geur van versgebakken speculaas. Daarnaast voorzien wij nog meer Hasseltse lekkernijen en animatie. Iedereen is zaterdag van 10 tot 18 uur welkom om alles te komen proeven.”