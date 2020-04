Opschorting voor arts (55) nadat vrouw (55) door medische fout blind raakte aan één oog: “Zich vergissen is menselijk” Birger Vandael

03 april 2020

14u00 3 Hasselt De correctionele rechtbank van Hasselt heeft een 55-jarige neus-, keel- en oorarts uit Zuid-Limburg de gunst van opschorting gegeven voor een medische fout tijdens een operatie aan het rechteroog van de 55-jarige Carine Van Roey uit Heusden-Zolder. Het slachtoffer raakte ten gevolge van die onopzettelijke daad blind aan dit oog. “Zich vergissen is menselijk. Een fout maken als arts is onoverkomelijk en het ergste wat een arts kan overkomen”, concludeert de rechtbank in het vonnis.

Op 3 februari 2015 werd in een Hasselts ziekenhuis de operatie bij Carine Van Roey uitgevoerd. Aan de rechter sinus diende een cyste te worden verwijderd. Enkele deskundigen verklaarden achteraf dat de ingreep bemoeilijkt werd door een vooraf bestaande afwijkende anatomie en een bloederig operatieveld. Dat zijn risicofactoren bij een dergelijke operatie. Indien men tijdig deze complicaties herkent, blijven ze doorgaans zonder gevolg. Helaas liep het bij deze operatie mis, werd een zenuw en een spier geraakt en verloor het slachtoffer het zicht aan haar oog.

Gebrek aan voorzichtigheid

De rechtbank concludeert dat er wel degelijk een fout werd gemaakt door de beklaagde. Juridisch wordt dit omschreven als een ‘onopzettelijke slagen en verwondingen door een gebrek aan voorzichtigheid’. Na de operatie had de arts meteen tegen de cliënt gezegd dat ze een fout had gemaakt. Het kwam evenwel tot een rechtszaak met burgerlijke partijstelling.

De arts toonde tijdens de behandeling van de zaak begrip voor de juridische weg die het slachtoffer bewandelde. “Het is allemaal heel spijtig verlopen. Ik weet dat men denkt dat dokters er niet mee inzitten, maar ik zit er wel mee in.”

Carine beschouwde het als een uitgemaakte zaak dat ze haar oog kwijt was en betreurt dat haar nooit een degelijke uitleg werd gegeven. “Een collega van de arts kwam in de namiddag zeggen dat ik nog vijf dagen geduld moest hebben en dat er kans op beterschap was. ‘s Avonds kwam de betrokken dokteres nog op de kamer en ze zei dat het ook met mijn lichaam te maken had gehad.”

“Verminkt voor het leven”

Achteraf trok de vrouw naar het kabinet van de arts en moest de politie ter plaatse komen. “Alsof ik één van de grootste criminelen was”, zucht Carine. “Ik stond aan de grond genageld. Ik was in behandeling bij een psychiater en slikte antidepressiva. Dit had ik ook helemaal niet gewild. Ik ben helemaal niet haatdragend, maar dit gedoe heeft me enorm geraakt. De enige zekerheid die ik in dit verhaal heb, is dat ik levenslang een handicap heb en verminkt ben.”

De arts moet aan het slachtoffer een bedrag van 15.000 euro provisioneel betalen. Op dat vlak werden inmiddels reeds acties uitgevoerd. In oktober volgt een heropening van de debatten om de precieze vordering te bepalen, op basis van het advies van een deskundige.