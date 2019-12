Oppositie reageert op meerjarenplan stadsbestuur: “Plan ontbreekt aan ambitie en visie” Emelie Wojcik en Lien Vande Kerkhof

09 december 2019

13u08 0 Hasselt Afgelopen week maakte het Hasseltse stadsbestuur bekend dat ze deze ambtstermijn 151 miljoen euro zal investeren. Opvallende uitgaven zijn vooral de grote som die neergelegd wordt voor openbare werken en de realisatie van een stadsbioscoop. Oppositiepartijen PVDA, CD&V en Vlaams Belang stellen zich vragen bij deze investeringen.

“Het stadsbestuur probeert haar meerjarenplan te verpakken in een mobiel, gezellig en sociaal kleedje, maar als we kijken naar de cijfers dan krijgen we toch een heel ander beeld”, reageert Hasselts PVDA-raadslid Kim De Witte op de nieuwe meerjarenbegroting. Ook Gerald Corthouts, voorzitter van CD&V Hasselt sluit zich daarbij aan: “Het nieuwe plan ontbreekt aan ambitie en visie. We blijven achter met meer vragen dan antwoorden." Dat is ook het geval bij Frank Troosters van Vlaams Belang: “Ik vraag me af wat de haalbaarheid van het totaalplaatje is. Hoe kan je immers zo'n bedrag investeren met schuldafbouw zonder de belastingen te verhogen?”

Vooral de keuze voor bepaalde investeringen roept vragen op bij de oppositiepartijen. “Het stadsbestuur tovert slechts twee nieuwe, en volgens ons goede, projecten uit haar hoed: de nieuwe locatie van Café Anoniem en de realisatie van een topsporthal”, zegt Corthouts. “De overige projecten zijn allesbehalve nieuw. Zo is onder andere de stadscinema een idee dat overgenomen werd van de vorige legislatuur. Ook bij Vlaams Belang roept de stadscinema heel wat vragen op: “Ik snap dat zo'n cinema leuk is voor de beleving in de stad, maar ik denk niet dat het een prioriteit moet zijn.” Kim De Witte is dan weer wel positief over de investering in de cinema: “Al zal mijn partij erover waken dat dit project voldoende ambitieus is om volk naar de binnenstad te lokken.”

Sociale woningen en mobiliteit

Waar het geld dan wel naartoe moet, is voor de oppositiepartijen duidelijk. “Het regent klachten over veilig fietsen, maar in het meerjarenplan blijft dit een erg mager beestje”, hekelt PVDA-fractieleider Kim De Witte. “Bovendien investeert de stad vanaf 2022 jaarlijks 400.000 euro minder in De Lijn.” Ook CD&V blijft op zijn honger zitten wat betreft een ambitieus mobiliteitsplan. Daarnaast verwijt het PVDA het stadsbestuur dat er onvoldoende budget is vrijgemaakt voor sociale en seniorenwoningen, een mening die ook Vlaams Belang deelt. Verder betreurt het Vlaams Belang dat het plan geen belastingvermindering voor de Hasselaren voorziet.

Naast de kritiek op het meerjarenplan, is de oppositie ook niet te spreken over de manier waarop het plan gecommuniceerd werd. “Nog voor de commissie aan de gemeenteraadsleden toegelicht werd, kreeg de pers al inzage in de plannen", aldus Corthouts. “Ik heb nog niet de tijd gevonden om het volledige plan te bekijken, mijn mening is dus gebaseerd op een eerste lezing", klinkt het bij Troosters. “Ik had graag wat meer tijd gehad om de actiepunten afzonderlijk te bekijken, ik wil immers niet onnodig kritiek geven.”