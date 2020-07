Opnieuw vertrekken twee winkels uit Hasseltse binnenstad richting Quartier Bleu: “Vastgoedeigenaars vragen absurde huurbedragen” Dirk Selis

20 juli 2020

12u59 0 Hasselt Afgelopen vrijdag openden beautyshops Di en Planet Parfum aan het nieuwe Quartier Bleu hun deuren. Beide winkels trekken weg uit de Hasseltse binnenstad zodat nu maar liefst 11 van de 23 winkels in de Kleine Maastrichterstraat leeg staan. “Het probleem zit bij de vastgoedeigenaars die absurde huurbedragen vragen in de binnenstad”, reageert centrummanager Ben Croonenborghs.

“De nieuwe Hasseltse buurt Quartier Bleu maakte, ondanks de uitgestelde opening, een schitterende start”, steekt Beau Schrooten van Quartier Bleu Retail van wal. “Op de terrassen langs de kade is het zoeken naar een plekje en ook steeds meer winkels openen hun deuren. Sinds afgelopen vrijdag versterken beautyshops Di en Planet Parfum het gevarieerde aanbod. Fans van 100% natuurlijke en ‘cruelty free’ make-up kunnen vanaf deze week dan weer terecht bij Cent Pur Cent: een Belgisch, mineraal make-upmerk dat zich kenmerkt door de klantvriendelijke aanpak. En ook DétaiL, de accessoireszaak van jonge Hasseltse ondernemers Céline Dirickx en Bob Rubens die hun hart verloren aan India, vindt zijn weg naar de Blauwe Kade.”

Hoerastemming

Er heerst duidelijk een hoerastemming aan de kade, maar naarmate je meer en meer naar de binnenstad wandelt, voel je die minder en minder. In de Kleine Maastrichterstraat komen nu maar liefst 11 van de 23 winkels leeg te staan. Nochtans werd er bij aanvang door de projectontwikkelaars van Quartier Bleu bezworen dat ze geen bestaande winkels uit de Hasseltse binnenstad zouden aantrekken.

Absurde bedragen

“Quartier Bleu mag uiteraard niet actief prospecteren in de binnenstad”, reageert centrummanager Ben Croonenborghs. “Maar niets weerhoudt de handelaars ervan om zelf contact op te nemen met Quartier Bleu. Zij horen ook van de interessante huurvoorwaarden. Di en Planet Parfum behoren tot hetzelfde concern. Zij huren er nu ook samen een pand, en betalen dus minder. Het probleem zit voornamelijk bij vastgoedeigenaars die absurde bedragen vragen in de Hasseltse binnenstad of meer huur vragen in deze tijden.”