Opnieuw registratiestand Orgaandonatie in Jessa-ziekenhuis Dirk Selis

10 oktober 2019

17u33 0 Hasselt Op zaterdag, 12 oktober is het de Europese Dag voor Orgaandonatie en Transplantatie. “Een ideaal moment om na te denken over de noodzaak van orgaandonatie en welke rol ook ieder mens hier in kan spelen”, zegt Lieve Ketelslegers van het Hasseltse Jessa Ziekenhuis. “Wij organiseren opnieuw een registratie-actie”

Wat is de stand van zaken? “In België wonen er zo’n 11.413.000 mensen. Hiervan stonden er op 1 januari 2019 volgens Eurotransplant 1.269 patiënten op de actieve wachtlijst voor een nieuw orgaan, wat goed is voor 0,1% van de Belgische bevolking. In 2018 vonden er zo’n 1.085 transplantaties plaats, wat betekent dat de vraag nog steeds iets groter is dan het aanbod”, vertelt Ketelslegers.

“Make Belgium Great Again”

Toch doet België het als donorland erg goed. Zo werden er vorig jaar in ons land bij 30,7 overledenen per miljoen inwoners organen weggenomen. “Dat is het hoogste aantal na Kroatië. De reden dat dit cijfer zo hoog ligt, heeft te maken met onze wetgeving: hier is iedereen automatisch donor, tenzij je nadrukkelijk aangeeft dit niet te willen”, gaat Ketelslegers verder. “De grote meerwaarde van zo’n positieve wilsbeschikking (d.i. het expliciet aangeven dat je wilt doneren) is dat de beslissing om na overlijden je organen te doneren al gemaakt is, zonder dat de nabestaanden met deze vraag geconfronteerd worden. Ook recente sensibiliseringscampagnes en initiatieven zoals “Make Belgium Great Again” maken dat registreren als kandidaat-donor in de lift zit. Dat neemt niet weg dat elke nieuwe registratie het verschil kan maken en wij als ziekenhuis het goede voorbeeld willen stellen. Daarom organiseren we opnieuw een info- en registratiestand.”

Laat je registreren op 18 oktober

“Woon je in Hasselt, Alken, As, Borgloon, Diest, Genk, Herk-de-Stad, Heusden-Zolder, Hoeselt, Houthalen-Helchteren, Lommel, Maaseik, Maasmechelen, Meeuwen-Gruitrode, Nieuwerkerken, Opglabbeek, Sint-Truiden, Tessenderlo, Zonhoven of Zutendaal? Kom dan op vrijdag, 18 oktober naar de hal van campus Virga Jesse en laat je registreren of informeren. Je vindt ons daar van 10 tot 17u, zoals steeds vergezeld door twee ambtenaren van de stad Hasselt”, besluit Ketelslegers.