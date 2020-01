Opnieuw dakbrand in Hasselts kraakpand Dirk Selis

06 januari 2020

15u35 0 Hasselt Maandagnamiddag omstreeks 14u.00 brak er een dakbrand uit in een leegstaande woning op de Grote Baan in Kuringen. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Het pand staat bij de politie bekend als een kraakpand. Ondertussen roept de Stad Hasselt de eigenaren van leegstaande panden op om die woningen zorgvuldig af te sluiten.

De brandweer Zuid-West Limburg kwam ter plaatse en kreeg het vuur vrij snel onder controle. De brandweer wist de aanpalende woningen te vrijwaren. Het is al de derde keer in een half jaar tijd dat er brand uitbreekt in een kraakpand in Hasselt. Vorige week moest de brandweer nog uitrukken naar de stationsbuurt van Hasselt.

Kraakpand

“De aanpalende woningen zijn gevrijwaard. Het was geen uitslaande brand. We troffen er ook niemand meer aan. Maar het pand is bij ons bekend als een kraakpand”, zegt woordvoerder Dorien Baens van de politiezone Limburg Regio Hoofdstad. “Dat er nu drie zo’n panden in een korte periode door een brand getroffen werden, is louter toeval. We zetten daar beleidsmatig hard op in. Zo controleren we die panden wekelijks en is de overlast erg verminderd.”

Pro-actief

Volgens het kabinet van burgemeester Steven Vandeput gaat het hier niet om een plaag van krakers. “Maar het is wel zo dat de typische problemen van de grootsteden overwaaien naar de centrumsteden”, zegt kabinetschef Jan Wouters. “In die zin beschikt Hasselt over een speciaal politieteam dat de kraakpanden in de mot houdt. We gaan ook pro-actief alle eigenaars van leegstaande woningen verwittigen om hun woningen regelmatig te controleren en ervoor te zorgen dat zij hun woningen netjes afsluiten. Zij zijn en blijven immers verantwoordelijk voor hun eigen woning.”