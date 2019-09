Opleidingscentrum Familiehulp Limburg levert als eerste vernieuwd attest zorgkundige af DSS

09 september 2019

12u53 0 Hasselt Het opleidingscentrum Limburg van Familiehulp heeft als eerste opleidingscentrum in Vlaanderen het vernieuwde attest zorgkundige afgeleverd. Deze primeur was weggelegd voor een groep afgestudeerde zorgkundigen. Dankzij dit attest kunnen zij voortaan vijf extra handelingen uitvoeren.

Sinds 1 september 2019 is een nieuw bekwaamheidsattest voor zorgkundigen van kracht. “Dit attest laat zorgkundigen toe om vijf extra handelingen te verrichten, die voorheen alleen verpleegkundigen mochten uitvoeren”, zegt Marleen Geusens, coördinator van het opleidingscentrum Limburg van Familiehulp. “Concreet gaat het om het toedienen van medicatie, het meten van parameters, het toedienen van voeding en vocht langs orale weg, de manuele verwijdering van fecalomen en het verwijderen en heraanbrengen van verbanden en kousen voor de behandeling of preventie van veneuze aandoeningen.”

Primeur voor opleidingscentrum Limburg

Het opleidingscentrum Limburg van Familiehulp, dat in Hasselt is gevestigd, had de eer om als eerste opleidingscentrum in Vlaanderen het vernieuwde attest zorgkundige te kunnen uitreiken. “Het gaat om een groep cursisten die in ons opleidingscentrum de module zorgkundige hebben gevolgd”, vertelt Marleen Geusens. “Deze module liep van 1 juli tot en met 6 september, waardoor we in primeur het vernieuwde attest zorgkundige konden uitreiken. En daar zijn zowel de cursisten als onze lesgevers best fier op. Als opleidingscentrum tonen we op die manier dat we meteen inspelen op de nieuwe ontwikkelingen binnen de zorgsector.”