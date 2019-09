Opgelet: sas van Godsheide is afgesloten Toon Royackers

01 september 2019

10u42 0 Hasselt Opgelet voor de vele scholieren die traditiegetrouw via het ‘Sas in Godsheide naar school trappen. Zowel voor auto’s als alle andere verkeer is het Sas sinds deze week al afgesloten. De stad legt ter hoogte van de sastoren een nieuwe rotonde aan.

Tot eind oktober moet het verkeer daarvoor omrijden. Dat kan via de brug van de Kempische Steenweg of voor fietsers ook makkelijk via de Tuikabelbrug. Na de werken zal de verkeersafwikkeling in de buurt trouwens heel anders verlopen. Nu was er erg veel sluikverkeer dat via het sas het het centrum van Godsheide naar de Universiteitslaan pendelde. Daarom is een nieuwe verbindingsweg aangelegd achter de gebouwen van Fluvius door, tot aan de Trichterheide waar je weer aan het provinciehuis uitkomt. Zo wordt het centrum van Godsheide in de toekomst meer ontlast. Autoverkeer kan na de werken ook niet meer vanaf het Sas afslaan naar de Scheepvaartkaai. In ruil komt er een nieuwe fietsbrug én een veilige fietsverbinding naar de binnenstad.