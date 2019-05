Opgelet: op 9 juni weer (kartonnen) draken en echte eenhoorns op Herkenrode Toon Royackers

31 mei 2019

10u25 0 Hasselt Wie schrik heeft voor (kartonnen) draken kan op 9 juni best de abdijsite van Herkenrode in Hasselt vermijden. Maar dappere jonkvrouwen en kloeke ridders die wél van de middeleeuwen houden, zijn straks weer welkom op de zevende ‘sage van de eenhoorn’. Met dat festival brengt het domein jaarlijks de spannende middeleeuwen naar Limburg.

Niet verschieten dus van de draak die ook uitgenodigd is op het feestje. “Samen met de rodeo-eenhoorn willen zo de terugkerende bezoekers blijven verrassen,” legt voorzitter van de abdijsite Rik Dehollogne uit. Nog op het programma: het acrobatenduo ‘de Zotten’ en enkele spectaculaire shows. Zondag 9 juni is het natuurlijk ook vaderdag. De beeldige jonkvrouwen Bie en Nie willen de papa’s daarom graag een ridderlijke oorkonde geven. Maar daarvoor zullen ze toch eerst enkele proeven moeten afleggen. De kinderen kunnen intussen hun eigen stokeenhoorn knutselen. Voor wie nadien een middeleeuws hongerke voelt opkomen laat de abdijsite op 9 juni nog oven-spekkebroden, een broodje beenham, een broodje worst of soete bruydsoek aanrukken.

De sage van de Eenhoorn gaat door op de abdijsite Herkenrode aan Herkenrodeabdij 4 in Hasselt. Kaarten kunnen vooraf gereserveerd worden via desage.be.