Opening Quartier Bleu valt deels in het water: “Maar de winkels openen wel op donderdag 26 maart” Emelie Wojcik

13 maart 2020

12u26 0 Hasselt Het verlengd weekend van 26 tot en met 29 maart moest de geschiedenisboeken ingaan als de grote heropening van de Hasseltse binnenstad. Dan zou immers de nieuwe shoppingwijk Quartier Bleu feestelijk geopend worden. Ook andere handelszaken in hartje Hasselt zouden voor het eerst hun deuren openen. Maar het coronavirus besliste daar anders over.

De organisatie van Quartier Bleu heeft in overleg met burgemeester Steven Vandeput (N-VA) beslist om alle festiviteiten tijdens het openingsweekend voor onbepaalde duur uit te stellen. Dat wil zeggen dat alle optredens en straatanimatie afgelast worden. Alle winkels openen op 26 maart nochtans wel om 12 uur de deuren, al zal dat dan zonder veel spektakel zijn.

Centrummanager Ben Croonenborghs, die al drie maanden bezig is met de organisatie van de heropening, is er het hart van in. “Het is natuurlijk jammer dat de geplande festiviteiten niet kunnen doorgaan, maar ik begrijp de beslissing volledig. De volksgezondheid primeert nog altijd. We moeten momenteel eerst het virus indammen.”

De vele horecazaken van Quartier Bleu openen ten vroegste pas op 4 april. De geplande opleveringen van de residentiële appartementen boven en rond Quartier Bleu gaan gewoon door zoals gepland.

De zaken die in hartje Hasselt rond de periode van het openingsweekend het licht zouden zien, moeten zich ook strikt aan de voorzorgsmaatregelen van de overheid houden. Dat wil zeggen dat de nieuwe horecazaken voorlopig gesloten blijven en dat handelszaken die geen essentiële diensten verlenen, in het weekend gesloten blijven.

