Op zoek naar een job? Ontmoet meer dan vijftig potentiële werkgevers in Expo Hasselt Emelie Wojcik

18 oktober 2019

15u34 0 Hasselt Wie op zoek is naar een leuke job, kan op woensdag 23 oktober terecht in Expo Hasselt. Daar organiseert Jobat die dag de zesde editie van Jobbeurs Limburg.

Nadat Jobat reeds vijf edities van de Jobbeurs in Genk organiseerde, strijkt het evenement nu voor het eerst neer in Hasselt, en wel in de vroegere Grenslandhallen. Daar zullen meer dan vijftig werkgevers present tekenen, met vacatures voor onder meer verkopers en verpleegkundigen, maar ook ingenieurs en IT-profielen. Enkele grote namen die je er terug zal vinden, zijn AB InBev, Albert Heijn en Carglass.

Nieuw op deze beurs is het jobeiland van de Stad Hasselt, waar verschillende kleinere lokale werkgevers vertegenwoordigd zullen zijn.

Bezoekers van alle leeftijden en opleidingsniveaus zijn welkom tussen 14 en 19 uur. Vooraf inschrijven wordt wel aangeraden. Dat kan via www.jobat.be.