Op teambuilding in Hasselt? Los eens samen een moord op Toon Royackers

14 juni 2019

16u53 0 Hasselt Drama aan het Groenplein in Hasselt. Daar is zopas het levenloze lichaam van ‘Jennifer’ gevonden. De hoge ambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid is duidelijk met geweld om het leven gebracht. Maar wie heeft de moord op de jonge dame gepleegd? Dat moeten de deelnemers van het nieuwste ‘moordspel’ zelf oplossen. Een tip: het spoor leidt onder meer langs het jenevermuseum.

“Het scenario is uiteraard fictief,” benadrukt Lidwine Goessens van CityGoos. Haar bedrijf werkte al gelijkaardige spellen uit voor de grootste Nederlandse steden. Daar lopen speurneuzen al langer door de straten om moordscenario’s op te lossen en daders te ontmaskeren. Onlangs werd een versie voor Antwerpen bedacht, en nu is Hasselt als tweede Vlaamse stad aan de beurt . “Een logische keuze want we hebben echt wel veel fans. Bovendien is ons spel ‘flikken Maastricht’ een groot succes,” aldus Lidwine. “We verwachten dat de fans massaal naar deze kant van Limburg komen om het scenario in Hasselt op te lossen.”

Het scenario is in elke stad weer anders. “We kiezen er bewust voor om de lokale geschiedenis en cultuur telkens in het verhaal te verweven. Voor Hasselt speelt de jenever logischerwijze een belangrijke rol. De bijbehorende ‘app’ en het mapje brengen de speurneuzen langs verschillende lokale bezienswaardigheden. Maar door het onderzoek dat ze moeten voeren, leren ze de plekken toch weer op een heel andere manier kennen. Wat het borrelmanneke en het jenevermuseum met de moord te maken hebben? Dat leer je wel als je het mysterie komt helpen oplossen.”

Teambuiling

Hasselt wil met de nieuwste attractie alvast extra toeristen lokken. “We zien dat onze spellenbeurs in Kermt bijvoorbeeld een gigantisch succes is,” zegt schepen van toerisme Rik Dehollogne (N-VA). “En ook de escaperooms schieten als paddenstoelen uit de grond. Deze formule is natuurlijk weer anders, maar ook hier gaat het om een avontuurlijk spel. Hopelijk zet het veel mensen aan om Hasselt te komen verkennen.” De toeristische dienst hoopt er zelfs zakelijke toerisme mee te verleiden, bij wijze van bijvoorbeeld teambuilding.

Politie is fan

“Ongeveer de helft van de deelnemers in de Nederlandse steden zijn ‘locals’, maar de andere helft zijn toeristen die vaak naar verschillende steden komen om het spel op te lossen,” besluit Lidwine. “We hebben trouwens een Hasseltse politieman die grote fan is, en die al verschillende ‘moordzaken’ uit onze reeks kwam oplossen. Hij heeft onze Hasseltse ‘case’ als eerste mogen uittesten, en goedkeuren. Reken er op dat je voor het oplossen toch zo een drie uur nodig hebt.”

Het spel is voor 22,50 € te koop bij Toersme Hasselt of via de website citygoose.nl/jonge-jennifer/