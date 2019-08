Op stap door de werf van veelbesproken ‘Quartier Bleu’ met ontwikkelaar Philippe Onclin: “Hasselt wordt opnieuw de winkelhoofdstad van Limburg” Dirk Selis en Lien Vande Kerkhof

13 augustus 2019

19u33 0 Hasselt Een klein jaar voordat in Hasselt de veelbesproken ‘Quartier Bleu’ opent, ging onze journalist op pad met de projectontwikkelaar van de nieuwe winkelstraat. Handelaars in de binnenstad vrezen dat de nieuwe zone Hasselt zal leegzuigen, al klinkt er bij vastgoedontwikkelaar Philippe Onclin van ‘Chateaux Real Estate’ en burgemeester Steven Vandeput (N-VA) een heel ander geluid: “Hasselt moet zich opnieuw op de kaart zetten als winkelhoofdstad van Limburg.”

“Dit wordt ook ‘binnenstad’”, steekt de 39-jarige vastgoedontwikkelaar Philippe Onclin van ‘Chateaux Real Estate’ van wal wanneer we met hem door de Gelatineboulevard, want zo zal de nieuwe winkelstraat heten, wandelen. “We staan aan de vooravond van een nieuwe omwenteling voor Hasselt. De laatste keer dateert van 2000, toen Steve Stevaert zijn plannen realiseerde om de vier rijstroken in te krimpen tot de ‘Groene boulevard’. Steve wilde er de sfeer van Spaanse Ramblas creëren. Misschien zal ons project zijn droom realiseren. Alles wat je hier ziet, is gebaseerd op het stadsbeeld van een Zuiderse havenstad. Daar dalen de straten ook af tot aan een leuke horecabuurt aan het water.”

Het project Quartier Bleu is zonder twijfel de belangrijkste ontwikkeling van de Blauwe Boulevard. “Met de nv Kanaalkom, bestaande uit de private partners Chateaux Real Estate en Matexi, zijn we in november 2017 met de bouwwerken gestart van dit binnenstedelijk project”, vertelt Onclin. “We gaan hier voor een mix van stedelijke functies: wonen, winkelen, recreatie en parkeren. Vlak naast het water, aan de kade, wordt het aangenaam wandelen of vertoeven in één van de horecazaken. De Promenade wordt de nieuwe verbindingsweg naar het stadscentrum en door een nog te bouwen fietsers- en voetgangersbrug wordt het project ontsloten via het water.” In maart 2020 moet de Quartier klaar zijn.

Opnieuw puntjes op de i zetten

“De Kanaalkom was in een ver verleden een bloeiende economische buurt dankzij de gelatinefabriek, de gasfabriek en het slachthuis, met het kolenspoor en de mouttoren als herkenningspunten. Maar sinds de sluiting van de fabrieken lag het gebied er verlaten bij. Sommige gebouwen werden omgebouwd tot opslagplaatsen of kantoren, maar doorgaans bleef de site gekenmerkt door leegstaande gebouwen en braakliggende terreinen. Eindelijk zal de site nu de bestemming krijgen die ze verdient in deze 21ste eeuw. Wanneer ik kijk naar Sint-Truiden, Genk en Tongeren, moet ik als Hasselaar vaststellen dat die steden het erg goed doen. Wij moeten opnieuw de puntjes op de i zetten en die shoppers en bezoekers naar Hasselt trekken.”

Ondertussen binnen de kleine ring

Maar wat met de bestaande handelaars in de binnenstad? Zo trekt winkelketen AS Adventure al weg uit de binnenstad en verhuist naar Quartier Bleu. Nochtans staat in de vergunning van Quartier Bleu dat het geen zaken uit de binnenstad mag weghalen. “Het was dit of AS Adventure kwijtraken in Hasselt”, zegt Onclin. “Je gaat geen ski’s kopen in de Kleine Demerstraat, hè. Maar voor het overige wil ik nog geen namen vrijgeven. Al mag je wel gerust weten dat 60 procent al verhuurd is, en niet aan de minste.”

“We werken hard aan de heropleving van ons handelscentrum”, zegt burgemeester Steven Vandeput (N-VA). “De opening van de Blauwe Boulevard in maart 2020 moeten we zien als een kans, eerder dan een bedreiging. Het zal de taak zijn van de vzw Centrummanagement en de nieuwe centrummanager om beide stadsdelen met elkaar te verbinden. Zodoende kunnen we het aantal shoppers in Hasselt nog aanzienlijk opkrikken. We willen terug aan de top staan als het gaat om shoppen in Vlaanderen. Als stadsbestuur zullen we daar meer dan ons steentje aan bijdragen”, klinkt het bij burgemeester Steven Vandeput.

Citymarketing en Openbare werken

Wat zal dat steentje dan zijn? Om te beginnen extra budget voor city-marketing om de stad in de markt te zetten als dé place to be, een versnelde heraanleg Grote Markt en het opwaarderen van het openbaar domein. “Als de winkelsite en de ondergrondse parking aan de Blauwe Boulevard klaar zijn, wil de stad ook het oversteekplein van en naar de binnenstad af hebben. Dat wordt één grote vlakte, waarbij een rij bomen de link moet aangeven tussen de Kanaalkom en de binnenstad. Auto’s willen ze zo veel mogelijk weren in deze buurt”, vertelt schepen van Openbare Werken Laurence Libert (Open Vld), “De werken starten in oktober en duren 125 kalenderdagen. Om het verkeer al die tijd vlot te laten verlopen, komt er een alternatieve weg langs de kleine ring. Er worden ook fiets- en voetgangerspaden aangelegd. De werken worden in fases opgesplitst zodat de hinder beperkt blijft. Het gaat hier enkel over de aansluiting van het nieuwe woon- en winkelgebied op het Molenpoortplein. Het plein moet een veilige verbinding vormen tussen beide locaties.”

Parkeren

Alles staat en valt ook met parkeren. “Wie straks één van de 1.800 parkeerplaatsen in de nieuwe ondergrondse parking aan de Hasseltse kanaalkom wil bezetten, betaalt daarvoor maximaal 10 euro per dag of minder dan 1 euro per uur”, zegt schepen van Mobiliteit Marc Schepers (RoodGroen+). “We verdubbelen zo goed als ons totaal aantal overdekte parkeerplaatsen met de komst van deze parking. En tegelijk willen we de prijssetting in Hasselt sturen. Bovendien willen we natuurlijk de mensen motiveren om voor onze parking (die de stad zelf in beheer heeft red.) te gaan kiezen. Met deze prijs voor 24 uur gebruik, stellen we ons erg concurrentieel op en laat dit nu net de bedoeling zijn.”