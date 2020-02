Op schattenjacht tijdens 37ste Antiekbeurs EWH

05 februari 2020

19u03 0 Hasselt In de Expo Hasselt vindt vanaf donderdag 6 februari 2020 voor de 37ste maal de Art & Antiques Fair plaats. Ook dit jaar pakt de beurs uit met enkele pronkstukken die verzamelaars niet aan hun neus voorbij zullen laten gaan. “De Hasseltse antiekbeurs is zo speciaal omdat er voor elk wat wils is. Je vindt hier zowel kleine snuisterijen van 10 euro als unieke verzamelobjecten van 110.000 euro”, geeft perswoordvoerder Philippe Burin aan.

Het talrijke publiek uit binnen- en buitenland vindt jaarlijks vlot de weg naar deze beurs waar meer dan 70 internationale exposanten hun laatste nieuwe vondsten presenteren. De collectie is divers en loopt onder andere van de hedendaagse kunsten tot de Middeleeuwen en de 17de, 18de en 19 de eeuw.

Schilderij Hussar Horses in the Forest’ van Hippolyte Lecomte

Tot de pronkstukken behoort onder andere het schilderij ‘Hussar Horses in the Forest' van Hippolyte Lecomte. Deze Franse schilder werkte voornamelijk in opdracht van koningen. Het grootste deel van zijn werken wordt dan ook tentoongesteld in het paleis van Versailles. Het 19de eeuwse schilderij van wilde paarden is dan ook speciaal aangezien het momenteel het enige schilderij van Lecomte is dat op de markt verkrijgbaar is. Bovendien dateren alle materialen van het schilderij en de kader van de tijd waarin het geschilderd werd. Liefhebbers leggen een som van 130.000 euro neer voor dit pronkstuk.

Vaas van Odiot

Deze vaas van Franse zilversmid Odiot is een decoratieve parel. Het 19de eeuwse stuk vormt een voorstelling van de vier seizoenen met aan de voet een tafereel van de Seine. Dit sierstuk heeft een waarde van 78.000 euro. Het stuk komt dan ook in de originele koffer. Naast de vaas staan bovendien nog enkele andere pronkstukken van Odiot. Zo stelen ook twee kandelaars uit de tijd van Napoleon III de show. De standhouder verklapt alvast dat zijn vondsten vroeger uit een platte plaat met de hamer werden uitgeslagen, waarna de versieringen erop gesmeden werden. Een huzarenwerkje dus, maar het resultaat mag er zijn.

Snuisterijen uit grootmoeders huiskamer

Wie dacht dat je de Hasseltse Antiekbeurs enkel met een goed gevulde portefeuille kan betreden, is mis. “De beurs is zeer familiaal en betaalbaar”, aldus Burin. “Zo betalen de standhouders zeer democratische prijzen om hier te mogen staan. Bovendien kunnen ook kopers hier hun slag slaan. Er zijn namelijk ook stands waar je snuisterijen voor 10 of 15 euro vindt. Daar is zeker een publiek voor.”

De beurs opent van donderdag 6 februari 2020 tot maandag 10 februari 2020 van 11 tot 19 uur. De inkom bedraagt 9 euro, kinderen onder 15 jaar mogen gratis binnen. Op maandag is het ladies day, dan mogen ook vrouwen gratis de beurs betreden.