Op kot in Hasselt in coronatijden: “Nee, wij gaan in het weekend niet naar huis”

Hasselt

Kotstudenten. Als het aan Marc Van Ranst ligt, blijven die op kot — ook in het weekend. En eerlijk: de taferelen in de Gentse Overpoort en de Leuvense binnenstad lijken zijn standpunt te schragen. Maar als je dan op kot blijft, hoe hou je het daar veilig? En wat als je kotgenoten Jan en alleman binnenlaten voor feestjes tot in de vroege uurtjes? “Simpel: wij zochten speciaal een kot zónder gemeenschappelijke ruimte — op het terras na”, vertellen Dakota en Suzanna.