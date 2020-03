Op berenjacht door je gemeente... plaats jij ook een knuffel achter het raam? Marco Mariotti

23 maart 2020

17u42 0 Hasselt De oproep om knuffels voor het raam te plaatsen om zo vooral kinderen wat bezig te houden tijdens een wandeling of fietstocht in je eigen buurt komt stilaan op gang. Op verschillende plaatsen zoals hier in Hasselt verschenen beren voor het raam.

Een beetje vervroegd Pasen maar met dan met beren spotten. In Hasselt doen ze het al en op nog meer plaatsen in Limburg volgt het idee. Kinderen hebben beweging in hun eigen buurt, én iets leuk om naar te zoeken. Want buitenkomen mag nog steeds, wordt aanbevolen maar moet liefst in de eigen omgeving.

Bent u het ook van plan, of heeft u al een coole beer voor de venster? Laat het ons weten in de reacties.