Oost-Europese wiettelers riskeren 32 maanden BVDH

09 januari 2020

13u34 0

Het openbaar ministerie vordert een celstraf van 32 maanden en een boete van 8.000 euro ten aanzien van een Roemeense (35) en Albanese (26) wietteler. Zij werden op 17 juli 2019 betrapt door politie Limburg Regio Hoofdstad (LRH) in een huis aan Sterrenbos te Stevoort. Daar werden 1.023 bijna oogstrijpe wietplanten aangetroffen. Door de aanwezigheid van een pistool in de slaapkamer, werd duidelijk dat het om professionals ging. In november 2019 volgde een inval in Zutendaal en ook bij de Roemeen thuis werden nog een kilo cannabis in een zak en diverse potten gevuld met cannabis aangetroffen. Zij vragen zelf uitstel voor hun celstraf. Op 23 januari volgt het vonnis.