Ook schepenambt in Diepenbeek onzeker na ontslag Lode Vereeck bij UHasselt Dirk Selis

21 september 2019

11u40 0 Hasselt De Universiteit Hasselt heeft professor Lode Vereeck (Open Vld) ontslagen vanwege ongepast gedrag. Er wordt vooral zwaar getild aan de (on)professionele relatie die hij met zijn studenten onderhoudt. Ook zijn schepenambt in Diepenbeek, wat hij midden de legislatuur zou opnemen, is lang niet meer zeker.

De hoogleraar economie en beleidsmanagement en Open Vld-politicus kwam in volle #MeToo-storm in oktober 2018, vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen, in opspraak. De universiteit maakte op dat moment vier klachten van (doctoraats)studenten over aan het Limburgse parket: volgens de oud-studenten en een medewerkster was er sprake van -verbaal - grensoverschrijdend gedrag. Zo zou hij zich te vrijpostig gedragen hebben op sociale media en in whatsapp-berichten. Na onderzoek ¬besliste het parket om de zaak te seponeren. Volgens het openbaar ministerie waren er onvoldoende bewijzen.

Inbreuk op de waardigheid

“De raad van bestuur van Universiteit Hasselt bevestigde op 5 september 2019 het ontslag van professor Lode Vereeck”, zegt woordvoerder van de UHasselt Koen Santermans. “De raad van bestuur volgde daarmee het advies van de interne tuchtcommissie. Het tuchtonderzoek volgde na diverse meldingen over ongepaste contacten tussen prof. Lode Vereeck en verschillende (doctoraats)studenten. De feiten werden eerder ook reeds ter kennis gebracht aan het parket om te laten onderzoeken of de feiten, behalve tuchtrechtelijk, ook strafrechtelijk vervolgd dienden te worden. Het parket besliste na onderzoek om niet over te gaan tot een strafrechtelijke vervolging. De resultaten van het strafonderzoek werden daarop gevoegd bij het tuchtonderzoek. Volgens de tuchtcommissie, samengesteld uit vertegenwoordigers van elke faculteit van de universiteit, bevestigen de resultaten van het onderzoek dat er duidelijk sprake is van ongepast gedrag dat een ernstige inbreuk vormt op de deontologie en de waardigheid van het ambt van professor. In het bijzonder op de professionele relatie die een professor met studenten moet onderhouden. De advocaat van Vereeck, meester Luk Delbrouck reageert kort: “Wij nemen akte van die beslissing en gaan ertegen in beroep”.

Schepen in Diepenbeek?

Bij Open Vld Limburg reageert voorzitter Mark Vanleeuw uiterst voorzichtig: “ Wij hebben gedaan wat we moesten doen. Hij heeft de voorbije verkiezingen op geen enkele lijst gestaan. Voor de rest is dit een zaak tussen een professor en zijn universiteit. Of de afspraken in Diepenbeek nog gelden? “U overvalt mij”, reageert de Diepenbeekse voorzitter Willy Blendeman (Open Vld). “Ik heb begrepen dat er beroep is aangetekend, dus laten we dit afwachten. Het is is zo dat Lode na drie jaar schepen kan worden in Diepenbeek. Als blijkt dat de beslissing in beroep bestendigt wordt? Ja, dan moeten we het daar eens met Lode over hebben.”