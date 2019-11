Ook oorlogsvrouwen gehuldigd op Wapenstilstand in Hasselt Lien Vande Kerkhof

11 november 2019

18u53 0 Hasselt Aan het standbeeld voor de Onbekende Oorlogsvrouw in Hasselt werd maandagmiddag ook de heldenmoed van oorlogsvrouwen gevierd. “We willen hulde brengen aan de moed van vrouwen die in oorlogstijd de civiele samenleving recht houden”, zegt Lizette Stiers van Pax Christi. ‘s Middags vertrok er een vredeswake van het standbeeld op de Guffenslaan richting Ontmoetingscentrum Sint-Catharina.

Op verschillende plekken in België en Hasselt werd vandaag het einde van de Eerste Wereldoorlog herdacht. Zo bracht koning Filip op de 101ste verjaardag van de wapenstilstand hulde aan de slachtoffers van de twee wereldoorlogen en aan de Belgische militairen die sinds 1945 om het leven gekomen zijn bij vredesoperaties. “Maar ook vrouwen en kinderen worden geconfronteerd met oorlog en conflicten”, zegt Stiers. “Daarom brengen wij hulde aan de moed van vrouwen die zich vaak solidair opstellen met de noodlijdenden. Dat geldt zeker nu de meeste conflicten zich niet meer tussen staten afspelen, maar eerder van etnische of van culturele aard zijn.”

Pax Christi

Elk jaar op 11 november organiseert Pax Christi Limburg een vredeswake aan het standbeeld voor de Onbekende Oorlogsvrouw in Hasselt. Tijdens de vredeswake werd er traditiegetrouw geluisterd naar getuigenissen van vrouwen over oorlog en hoop en bracht het solidariteitskoor vreugdevolle liedjes. Volgens de jarenlange traditie werden er ook dit jaar brood en rozen voor het standbeeld gelegd, die symbool staan voor het vrouwenstrijdlied “Bread and Roses” uit 1911, dat in 1912 gezongen werd tijdens een actie van textielarbeidsters in Lawrence-Massachusetts. Na afloop trokken de aanwezigen richting het Ontmoetingscentrum Sint-Catharina waar alles met een hapje en een drankje werd beklonken.