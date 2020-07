Ook Limburgse gouverneur wil lokale contact tracing: “We hebben geen tijd te verliezen!” Birger Vandael

18 juli 2020

16u26 2 Hasselt Naar het Naar het voorbeeld van zijn Antwerpse college Cathy Berx wil ook waarnemend gouverneur van Limburg Michel Carlier starten met lokale contacttracing in de provincie. Momenteel wordt bekeken wat mogelijk is. “Het Agentschap Zorg en Gezondheid doet haar best, we hebben echter geen tijd te verliezen. Dat zal tijdrovend zijn, maar het lijkt één van de beste manieren om het virus aan te pakken.”

Carlier staat voortdurend in overleg met de federale zorginspecteur, de burgemeesters in Limburg en de veiligheidscel. Woensdag is er ook opnieuw een overleg met het Agentschap Zorg en Gezondheid. “Zij doen ongetwijfeld hun best, maar ik denk dat het nu cruciaal is dat we snel reageren op de kleine uitbraken her en der. We moeten weten wie besmet is, op welke manier dat gebeurd is en wie er gelinkt is aan deze mensen.”

Verkeerde kant

De gouverneur wijst naar de uitbraken in Heusden-Zolder, Beringen en Houthalen-Helchteren en acht het hoog tijd om actie te ondernemen. “Je merkt dat het de verkeerde kant uit gaat. Daarom vraag ik nogmaals met drang om afstand te houden, drukke plekken te mijden en je te houden aan de bubbels. Ik heb het gevoel dat de meerderheid zich hier wel aan houdt in Limburg, maar net als in het verkeer, heb je altijd mensen die dat niet doen.”