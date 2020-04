Ook Hasseltse recyclageparken heropenen volgende week Emelie Wojcik

03 april 2020

16u28 0 Hasselt De Hasseltse recyclageparken heropenen. “Vanaf dinsdag 7 april kunnen bewoners opnieuw terecht in het recyclagepark van Kuringen”, vertelt burgemeester Steven Vandeput. “Het recyclagepark van Sint-Lambrechts-Herk volgt op woensdag 15 april. De openingsuren en sluitingsdagen blijven onveranderd.”

Eerder deze week kondigde afvalintercommunale Limburg.net aan dat hun recyclageparken terug zouden openen op 7 april. Stad Hasselt volgt nu dat voorbeeld en heropent haar parken in eigen beheer rond dezelfde datum.

Extra regels

Ook in de Hasseltse parken moeten bezoekers zich vanaf volgende week aan extra regels houden. Zo heeft elk gezin recht heeft op één bezoek per veertien dagen. “Daarnaast beperken we het aantal voertuigen dat tegelijk toegang krijgt tot het park, mag per container maar één bezoeker tegelijk zijn afval deponeren en hanteren we uiteraard de social distancing richtlijn van 1,5 meter”, zegt Laurence Libert, schepen van Propere Stad (Open VLD).

Verder is het om veiligheidsredenen niet toegelaten om asbest te dumpen. Alle andere afvalsoorten zijn wel toegelaten. “Bedrijfsafval en grote hoeveelheden grofvuil breng je best naar het recyclagepark van Kuringen. Wie recycleerbaar afval bij heeft, brengt dit eerst weg en meldt zich daarna aan de ingang van het betalende gedeelte van het park. Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat de circulatie in en rond het park zo vlot verloopt.”

Livebeelden van ingang

“Om lange wachtrijen maximaal te vermijden, plaatsen we een camera aan de ingang van het recyclagepark van Kuringen”, vult burgmeester Steven Vandeput (N-VA) aan. “Zo kunnen bewoners via de website van het recyclagepark vooraf kijken hoe druk het er is. Bovendien laten we een uur voor sluitingstijd de laatste wagens in de wachtrij aansluiten.”

Verder roept de burgemeester op om bij bezoek kalm en hoffelijk te blijven, het bezoek zo goed mogelijk te plannen en indien mogelijk uit te stellen. “Voor papier, karton en pmd maakt de Hasselaar best nog maximaal gebruik van de huis-aan-huis ophalingen. Wie zijn afval thuis nog kan stapelen, stelt zijn bezoek best uit. Kom je toch naar het recyclagepark, kom dan liefst alleen en hou je bezoek zo kort mogelijk door het afval thuis alvast uit te sorteren. Hou er verder rekening mee dat betalen enkel elektronisch kan.”