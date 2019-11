Ook als BOB klink je mee met een bierpul in de MOOSE BAR Lien Vande Kerkhof

05 november 2019

12u42 0 Hasselt De MOOSE BAR in Hasselt levert vanaf donderdag 7 november weer zijn bijdrage aan de revival van de schlagermuziek. De hele winter lang zetten artiesten zoals Sam Gooris, De Romeo’s en René Karst de pop-upbar in Club Versuz op stelten. Extra bijzonder dit jaar is dat elke BOB kan meetoosten met een bierpul – een groot glas bier met handvat – in de hand.

Het bier – al dan niet alcoholvrij – wordt traditiegetrouw geserveerd door jongens en meisjes gekleed in lederhosen. De authentieke sfeer van het après-skiën wordt nagebootst door een winters decor met massiefhouten skihutten, aangekleed in dierenhuiden en gezellige decoratie. Bovendien zullen er ook dit jaar verschillende themafeestjes worden georganiseerd. Denk aan Hot Tube Timemachine Party’s, Grates Pilates en Après-ski Garantie.

Sportpaleis en gouden plaat

Niet enkel in Hasselt, maar ook in vier andere Vlaamse steden wordt een MOOSE BAR neergepoot. De apotheose volgt begin februari met een XXL-editie in het Antwerpse Sportpaleis. Vorig jaar lokte het evenement ruim 12.000 feestvierders. De dubbel-cd ‘Moose Bar – De ultieme party mix!’, die vorig jaar voor de gelegenheid werd uitgebracht, ontving een gouden plaat voor meer dan 10.000 verkochte exemplaren.