Ontdek ‘Pukkelpopweide’ binnenkort ook per fiets DSS

13 augustus 2019

11u39 0 Hasselt Fietsers kunnen binnenkort over het terrein van Pukkelpop fietsen. Een nieuw aan te leggen trage weg moet de bereikbaarheid van Domein Kiewit vergroten. De verbinding, die start aan Kiewit-station en over de Pukkelpopweide loopt, is een van de speerpunten binnen het landschapsinrichtingsplan ‘Openruimtegebied Kiewit-Zonhoven’.

De nieuwe trage verbinding start aan Kiewit-station en loopt deels over de Pukkelpopweide. “Daarmee verhogen we de veiligheid door het ontdubbelen van het fiets- en voetgangersverkeer van de Kempische steenweg”, zegt schepen Marc Schepers (Roodgroen+). “Dankzij de verbinding kunnen we duurzaam vervoer toegankelijker maken en promoten binnen Hasselt. Dit plan is zo een mooie aansluiting met de trage wegen die we voor heel Hasselt in kaart aan het brengen zijn. Tot slot sluit het project aan op het participatietraject waarin we de buurt betrekken om net zoals in alle Hasseltse wijken ook voor Kiewit-Hei tot een compleet circulatieplan te komen.”

Het geheel zal uitgevoerd worden nadat het landschapsinrichtingsplan begin 2020 in openbaar onderzoek is geweest. De Vlaamse overheid voorziet alvast de helft van de kostprijs, die in totaal 1 miljoen euro bedraagt.