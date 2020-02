Ontdek de verhalen van de verdwenen Hasseltse handelszaken in het Stadsmus EWH

07 februari 2020

16u05 0 Hasselt Jean-Paul Lambrichts publiceerde begin december vorig jaar het derde deel van zijn boek ‘Maison fondée en ... / Huis gesticht in ...’, over de geschiedenis van het Hasseltse handelaarsverleden. De schrijver staat op zaterdag 8 februari 2020 in het Stadsmus om meer tekst en uitleg te geven over het rijke over de Hasseltse handelszaken uit vervlogen tijden.

Tijdens zijn lezing geeft Jean-Pierre inzage in de verhalen van zijn derde boek. Daarin geeft de schrijver onder andere weer hoe heel wat kleine Hasseltse handelaars hun zaak doorheen de jaren konden uitbouwen tot grote bedrijven. “Weinig mensen weten bijvoorbeeld dat de familie achter de bekende ruitenhersteller Carglass, de familie Leroi, ooit begonnen is in een spiegelfabriek tegenover het huidige Hasseltse Modemuseum. Daarnaast komen ook verhalen van onder andere de vroegere Innovation (de huige Galeria Inno) en de Grand Bazar (de huidige ZARA) aan bod.

Met zijn boekenreeks wil Jean-Paul ervoor zorgen dat de Hasseltse handelaars van weleer nooit vergeten worden. “Tegenwoordig zijn er overal grote ketens. Of je nu naar Hasselt, Gent of Antwerpen gaat, je komt overal ongeveer dezelfde winkels tegen. Vroeger had je op elke hoek van de straat een authentieke bakker, slager of zelfs kolenhandel. Dat kunnen de mensen zich tegenwoordig niet meer voorstellen.”

Deze lezing vindt plaats in het kader van de lezingenreeks KEIK: kunst en erfgoed in de kijker. Jean-Paul geeft zijn uiteenzetting in Het Stadsmus in de Guido Gezellestraat 2 van 15 tot 17 uur. Inkom is gratis.