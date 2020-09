Online cosplaywedstrijd ‘JT Contest’ vervangt Manga en Cosplay Festival in de Japanse Tuin Giulia Latinne

11 september 2020

10u39 0 Hasselt Het jaarlijkse Manga en Cosplay Festival in de Japanse Tuin is ook dit jaar door de coronacrisis afgeblazen, maar daar is nu een alternatief voor. Zo organiseert de Japanse Tuin de cosplaywedstrijd ‘JT Contest’, een volledig online gebeuren op Instagram.

Met de cosplaywedstrijd ‘JT Contest’ probeert de Japanse Tuin zo’n 3.000 jaarlijkse bezoekers op het Manga en Cosplay Festival te troosten. Ook dat festival in augustus mocht dit jaar niet doorgaan wegens de strikte coronamaatregelen. De cosplaywedstrijd is daarvoor een alternatief en verloopt volledig online via Instagram. Zo kunnen deelnemers alsnog hun kostuums en accesoires tonen om een bepaald personage in de fictiewereld uit te beelden. De winnaars zullen verkozen worden door een jury en maken kans op prijzen in zes categorieën: BestCosplaySolo, BestCosplayGroup, BestCraftsmanship, AudienceChoice, BestAct en BestPose.

“Met de online editie van het Manga en Cosplayfestival krijgt Hasselt alsnog de kans om de Japanse Tuin extra in de kijker te zetten als ‘Japanse hotspot’ bij de brede cosplay-community, die online erg actief is”, vertelt schepen van Toerisme Rik Dehollogne (N-VA). “Op die manier wordt de eerstvolgende fysieke editie mogelijks een nog groter succes dan voorheen.”



Het ‘JT Contest’ loopt nog deze maand van 1 september tot 30 september op Instagram. Op 7 oktober worden de winnaars bekendgemaakt. Meer informatie vind je op de website visithasselt.be/nl/japanse-tuin/manga-en-cosplay-jt-contest.