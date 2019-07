Ondernemer Frans Billen reikt ‘Oscar’ uit aan verdienstelijke Hasseltse jongeren Toon Royackers

19 juli 2019

11u08 1 Hasselt Bij de ‘Golden Hasselt Awards’, die dit jaar voor de tweede keer uitgereikt worden, zit er nu voor het eerst ook eentje voor de ‘strafste jonge Hasselaar’. Een soort Oscar, zeg maar, waarmee showbizzliefhebber en ondernemer Frans Billen (80) gedreven jongeren een duwtje in de rug wil geven. “Ik had namelijk zelf geen al te gemakkelijke jeugd.”

Op 22 november gaat de tweede editie van de ‘Golden Hasselt Awards’ door in de Lorka in Hasselt. Met deze Hasseltse versie van de Oscars wil Billen de meest verdienstelijke sterren van zijn thuisstad in de kijker zetten. Dit jaar komt er een award bij voor ambitieuze jongeren met talent. Hij weet namelijk zelf maar al te goed hoeveel positieve feedback waard kan zijn. De ondernemer, een echte self-made man, stampte één van de grootste Mercedesgarages van ons land uit de grond en ontmoette tijdens zijn carrière heel wat beroemdheden en wereldleiders. Maar de weg naar succes was niet altijd even makkelijk voor Billen.

Moeilijke jeugd

“Ik verloor mijn moeder toen ik amper vierenhalf jaar oud was. Ik herinner me nog heel goed dat ze mij op haar sterfbed bij haar riep. Ze beloofde dat ze voor altijd naast me zou staan. En dat klopt ook: ik voel haar echt nog naast me”, vertelt Billen. “Van mijn stiefmoeder kreeg ik nadien klappen, en een leraar zei me letterlijk dat er weinig van mij zou worden. Het stotteren waar ik als kind nogal last van had, heeft me evenmin geholpen.” Maar Billen zegt dat dat alles heeft gezorgd voor een drijfveer die hij nooit is kwijtgeraakt. “Ik wilde me voortdurend bewijzen, ook vandaag nog. Nu ben ik tachtig, maar ik voel me nog in topconditie. Ik fitness, ik eet gezond en ik doe waar ik gelukkig van word. Dat helpt me om jeugdig te blijven.”

Drive doorgeven aan jongeren

De gouverneur bracht hem na de eerste editie van de ‘Golden Hasselt Awards’ op een idee. “Hij wist dat ik ervoor heb moeten knokken,” aldus Billen. “Hij stelde voor om de jongeren van vandaag aan te moedigen, want zij hebben het ook niet altijd even makkelijk. Er zijn anno 2019 evengoed talentrijke jongeren die door onze samenleving niet altijd voldoende naar waarde geschat worden.” Terugdenkend aan het pad dat hij zelf bewandelde, wil hij jongeren die het verdienen in de kijker zetten en aanmoedigen. “Zelf wou ik altijd iets doen dat niemand anders kon. Dat wil ik graag doorgeven: mijn drive en enthousiasme om iets te bereiken.”

Tot in Hollywood

Naast het runnen van een succesvolle garage, reed Billen in opdracht van de openbare oproep tal van Hollywoodsterren rond in ons land. Verder ontmoette hij tijdens zijn carrière vier presidenten van de Verenigde Staten, ging hij eens op privé-audiëntie bij de Paus en bracht hij ooit een bezoek aan koningin Elisabeth en wijlen Lady Diana. Uiteindelijk opende hij boven zijn garage een Hollywoodmuseum. Dat kan tellen voor de zoon van een melkboer.