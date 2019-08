Ondernemer Frans Billen mocht op audiëntie bij de paus, ontmoette prinses Diana en schudde de hand van vier Amerikaanse presidenten: “Altijd doen wat niemand anders kon” Toon Royackers

14 augustus 2019

09u26 0 Hasselt Met de ‘Golden Hasselt Award’ beloont selfmade man en showbizzliefhebber Frans Billen sinds vorig jaar Hasselaren die zich verdienstelijk hebben gemaakt in de spotlights. Matteo Simoni en Jos Tuts mochten de eerste exemplaren mee naar huis nemen na een groots gala. Vanaf dit jaar komt daar nog een extra award bij: de jongerenaward. De inmiddels 80-jarige Frans Billen wil de jeugd een duwtje in de rug geven, die iets strafs doen. Want zelf weet hij hoe lastig die jeugdjaren kunnen zijn. Hij verloor jong zijn moeder, leerkrachten verkondigden dat hij er niets van zou bakken, en met keien in de mond moest hij het stotteren afleren. “Maar ik wou altijd blijven doen wat niemand anders kon. Anders doet toch iedereen het”, is mijn levensmotto.

Vier Amerikaanse presidenten heeft Hasselaar Frans Billen intussen de handen geschud. Hij mocht op privé-audiëntie bij de paus, en stond in Hollywood tussen de sterren. Hij had een afspraak met Queen Elisabeth, Lady Di en Gorbatsjov. In Hasselt had hij één van de grootste Mercedes garages van het land. Gewoon in de zetel zitten nu hij gepensioneerd is, lag dan ook niet in de lijn der verwachtingen. Vorig jaar lanceerde hij zijn dus ‘Golden Hasselt Award’. Waar al die gedrevenheid vandaan komt? “Van mijn moeder,” legt Frans zonder twijfelen uit. “Toen ik 4,5 jaar oud was riep ze mij bij haar op haar sterfbed. Ze vertelde dat ze snel naar de hemel zou gaan. Maar ze beloofde dat ze altijd naast me zou blijven staan. En het is écht waar: ik voel ze vandaag nog. Het heeft van mij een diepgelovig iemand gemaakt. Makkelijk was het niet. Want een leerkracht vond effectief dat ik nergens goed voor was, en van mijn stiefmoeder heb ik een paar rake klappen gekregen. Neen, heel zorgeloos en gelukkig was ik niet in mijn jonge jaren. Het heeft me een enorme gedrevenheid gegeven, die nooit is weggegaan. Het stotteren hielp me niet vooruit. Ik had ergens gelezen dat je keien in je mond moest steken. Uren heb ik met een paar stenen in mijn mond aan het kanaal gezeten. En zo heb ik mijn spraak effectief onder controle gekregen.”

En een paar jaar later bouwde je dan een Mercedes imperium uit in Limburg?

“Het is geleidelijk aan gegaan, hé. eerst mocht ik van vader mee op zijn ronde als melkboer. Alleen de melk brengen was niets voor mij. Al snel zorgde ik met mijn gebabbel voor nieuwe klanten. Nadien kocht ik mijn eerste Volkswagen voor 36.000 frank (vandaag ongeveer 900 euro). Je zag door de bodem de weg, en verwarming had hij zelfs niet. Maar rijden kon hij nog. Voortaan ging ik zelf op ronde, mét nieuwe producten. Ik verkocht wafels, aardappelen, koffie en veel meer. De zaken gingen best goed, en zo schakelde ik geleidelijk aan over op de verkoop van vespa’s, frigo’s en piano’s. Nadien probeerde ik mijn eerste auto’s te kopen en door te verkopen. Dat ging via een tweedehandsmarkt in Brussel-Zuid. De eerste wagen die ik daar kocht, viel trouwens al in panne nog voor ik de stad goed en wel uit was. Ik behielp me wel. Nadien ging ik naar Duitsland. Ik haalde er een Opel Kapitan op voor 4.000 Duitse Mark (vandaag 1.800 euro), maar het ding raakte totaal niet verkocht. Via mijn militaire dienst was ik aanraking gekomen met het merk Mercedes Benz. Dat was mijn droom. Dat was duidelijk kwaliteit. Stapje voor stapje werd die droom werkelijkheid, en kon ik een terrein kopen langs de Sint-Truidersteenweg. Na een paar jaar ging de bal heel snel rollen. Pas op: ik werkte er heel hard voor. Mijn record? Op één weekend 18 Mercedessen verkopen. Van uit de heel het land kwamen ze naar hier. Soms verkocht ik ’s avonds om 22 uur nog een exemplaar.”

En plots reed Frans met al die Hollywoodsterren rond?

“Dat kwam door een Mercedes 600 limousine wagen die ik in de garage had staan. Dat heeft ontzettend veel deuren geopend. Je had toen radioprogramma’s als ‘The Golden Years’ en de ‘Pré Historie’ van Guy De Pré. Wie kon er nu anders met die sterren rondrijden voor dat programma dan wij? Ik herinner me nog dat ik als zevenjarig manneke naar de film ging kijken. Charly Chaplin en Laurel en Hardy. Dat waren mijn helden. Ik had nooit gedacht dat ik er later mee zou rondrijden. Dat kwam allemaal dankzij die Mercedes Limousine die wij in onze garage hadden staan. Ik vertoefde plots in de mondaine jetset. Het heeft me best ijdel gemaakt, dat is waar. Er is intussen ook een film van mijn leven gemaakt ‘The sory of my life’. Die heeft in de Kinepolis trouwens 100.000 bezoekers gelokt. En we hebben trouwens nog plannen in die richting.”

Maar een normaal mens raakt dan nog niet op privé-audiëntie bij de paus? Hoe ben je daar in hemelsnaam binnen geraakt?

“Met een beeld van Val Saint Lambert als geschenk, en door veel te bellen naar het Vaticaan. Makkelijk was dat inderdaad niet, neen. Ik heb een beetje aangedrongen. Een heel jaar om precies te zijn. Zelfs mijn vrouw en dochter geloofden totaal niet dat het mij zou lukken. Pas op het laatste moment toen de wachters de poorten opendeden moesten ze erkennen dat het gelukt was.”

Nu wil je vooral anderen inspireren?

“Ik wil hier voor alle duidelijkheid nog graag veel jaren rondlopen op aarde, hé. Ik doe fitness en ik leef gezond. Weinig mensen geven me tachtig jaar. Ik voel me fit en gezond. Maar ik wil wel jongeren inspireren. Dat was wat de gouverneur mij ook heeft toegefluisterd, na de eerste editie van de ‘Golden Hasselt Awards’. Of ik niets kon doen voor de jeugd? Ja dus. Ik wil vooral niet dat ze opgeven. Zeker niet na de eerste tegenslag. Dat heb ik ook nooit gedaan, en heeft me gebracht waar ik nu ben. Je kan je dromen waar maken. Maar dan alleen als je er héél hard in gelooft.”