Ondanks hitterecords is Toerisme Limburg positief: “Minder gasten, maar ze blijven wel langer” Birger Vandael

30 juli 2019

13u32 11 Hasselt Halverwege de zomervakantie maakt de Limburgse toeristische sector een voorlopige balans op. Ondanks de hitterecords was het een succesvolle eerste vakantiemaand. Met bijna 725.000 overnachtingen doet de sector vijf procent beter dan in juli 2018. Er kwamen minder toeristen naar onze provincie, maar ze blijven wel langer.

Waar in 2018 180.000 gasten goed waren voor 700.000 overnachtingen, zijn 150.000 gasten nu goed voor bijna 725.000 overnachtingen. Het gemiddelde verblijf evolueert van vier naar vijf nachten. Zo zorgde het verblijfstoerisme de voorbije maand voor een omzet van zeventig miljoen euro. Gemiddeld hadden de logies een bezetting van bijna zeventig procent. De vakantieparken en de jeugdlogies (dankzij de zomerkampen) waren met 90 tot 92 procent bezetting bijna volzet. Maar ook de hotels lagen met een bezettingsgraad van 72 procent goed vol.

Meer last-minute, groter gezelschap

Door het wisselvallige weer wachten gasten langer af. Een op vijf hoteluitbaters noteerde meer last-minute boekingen dan een jaar geleden. De grootste vrienden van de Limburgers blijven de West-Vlamingen. Bij zes op de tien logiesuitbaters werden de voorbije maand voornamelijk Vlaamse gasten ontvangen. De grootte van het gezelschap stijgt ook: van drie naar vier mensen.

Gedeputeerde van Toerisme en voorzitter van Toerisme Limburg Igor Philtjens (Open Vld) reageert tevreden op de cijfers. “We hebben in onze provincie heel wat toeristische troeven. Het weer speelt dus geen belangrijke rol, want er is altijd wel iets te doen. De voorbije jaren zetten we sterker in op het verbinden van die troeven, onder andere via de Limburg Vakantiegids. Daardoor blijven onze gasten langer en geven dus ook meer uit.”

Fietsen als grote favoriet

Het is geen verrassing dat de verblijfsgasten in Limburg fietsen als hun favoriete activiteit noemen. Met de nationale feestdag (36.000 fietstoeristen) als uitschieter waren de fietsbelevingen weer erg in trek. ‘Fietsen door de Bomen’ heeft al de kaap van 100.000 bezoekers overschreden. Daardoor is de fietsverhuur van Fietsparadijs Limburg in Hechtel-Eksel zelfs vertienvoudigd. ‘Fietsen door het Water’ zit ondertussen aan 700.000 bezoekers. Met 41.000 doen ze het in juli minder dan de nieuwkomer in Eksel (61.000), maar op RouteYou is het wel de populairste route.

Afkoelen

Door het soms extreme weer zijn waterattracties de grote winnaar van de hittegolf. De avondopeningen van Lago Pelt Dommelslag en Wilhelm Tell waren een schot in de roos en ook de aquaparken van Terhills Cable Park en Center Parcs De Vossemeren waren een succes. C-Mine bleek ook de ideale plaats om af te koelen. Als nieuwkomer klokte La Biomista in Genk af op meer dan 10.000 bezoekers en de Davidsfonds Zomerzoektocht lijkt vlot op weg naar 20.000 deelnemers. Dankzij de Bruegelexpo en 45.000 bezoekers in juli staat de teller in Bokrijk op 140.000.

Plafond

Conclusie: over het algemeen is de Limburgse toeristische sector tevreden. Volgens acht op de tien logiesuitbaters en zeven op de tien uitbaters van grote attracties is juli even goed of zelfs beter verlopen dan vorig jaar. Acht op de tien uitbaters in de sector ziet ook augustus positief tegemoet. Toch blijft Philtjens voorzichtig: “We kennen al vijf jaar op rij een sterke groei en beseffen dat de cijfers niet eeuwig kunnen blijven stijgen, ooit is het plafond bereikt. Daarom spreken we nieuwe groeimarkten aan, zoals zakentoerisme. Zodat de bedden van de ondernemers 365 dagen per jaar vol liggen, want dat betekent meer omzet en dus meer jobs.”