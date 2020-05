Ondanks coronacrisis toch nog 2.927 Limburgse starters: “Thuiszitten helpt om knopen door te hakken” Dirk Selis

11 mei 2020

16u01 2 Hasselt Lang niet alle jonge starters laten zich door de coronacrisis afschrikken. Zo telde Limburg van januari tot april dit jaar 2.927 nieuwe zaken. “Er zijn gelukkig nog altijd heel veel starters die de sprong wagen en er voluit willen voor gaan, met passie en ambitie. Dat stemt ons bijzonder hoopvol voor de toekomst”, aldus Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder Unizo Limburg.

Zoals te verwachten is het aantal starters dit jaar gedaald ten opzichte van vorig jaar. Dit jaar stond de teller eind april op 2.927 nieuwe zaken, terwijl dat cijfer in dezelfde periode vorig jaar met 3.075 starters 8,07% hoger lager. Specifiek voor april 2020 startten er zelfs 45% minder ondernemers in vergelijking met april 2019.

Crisis als goed startmoment

Een crisis kan echter ook een goed moment zijn om een nieuwe zaak uit de grond te stampen. “We merken dat verschillende nieuwe ondernemers al langer met het idee van een eigen zaak speelden en dat de crisis voor hen net de doorslaggevende factor is om effectief de sprong te wagen. Voordien bleven ze vasthangen aan hun vertrouwde job in dienstverband, maar door de crisis zitten ze vaker thuis en hebben ze tijd om grondig na te denken en alles op een rijtje te zetten. Dat denkwerk geeft sommigen net die extra duw in de rug om te starten. Weliswaar met de nodige voorzichtigheid, maar tegelijk daagt de situatie hen ook uit om extra creatief en innovatief uit de hoek te komen. De Hasseltse Stefanie Thijs bijvoorbeeld. Zij richtte in februari haar bedrijf ‘sappig’ op. Met haar mobiele foodtrailer ‘sappig’ zou ze verse en gezonde sapjes, smoothies, cocktails en snacks op plantaardige basis aanbieden. Door de coronacrisis mag ze haar foodtrailer voorlopig niet gebruiken en is ze overgeschakeld naar leveringen aan huis”, aldus Bart Lodewyckx.

In cijfers

In heel Vlaanderen zien we een daling van 10,08% ten opzichte van vorige jaar, van 24.000 starters van januari tot april 2019 naar 21.581 in 2020. Alhoewel Limburg van alle Vlaamse provincies zoals gewoonlijk het laagste absolute aantal starters telt, is ook de procentuele daling in de onderzochte periode het kleinst. In januari en februari was er in vergelijking met 2019 nog geen vuiltje aan de lucht, en werden er telkens meer nieuwe ondernemingen opgericht dan in dezelfde maanden vorig jaar. In maart (-9,20%) en vooral in april (-43,39%) krijgt het aantal starters wel een stevige knauw. Maar ondanks die sterke dalingen, werden er in maart en april samen toch nog 915 nieuwe ondernemingen in Limburg opgericht: 444 in maart en 471 in april.

Detailhandel

De meeste Limburgse starters waren er in de voorbije vier maanden in de diensten (1.037), al zien we hier ook de grootste absolute daling ten opzichte van 2019 (toen 1.210 starters). Ook in de bouw zien we heel wat minder starters, van 526 in 2019 naar 449 dit jaar. Opmerkelijk: in de detailhandel waren er in de eerste vier maanden van 2020 zelfs meer starters (272) ten opzichte van vorig jaar (254). In de horeca zien we een status quo over de beschouwde periode (157 ten opzichte van 160 vorig jaar).