Onbekenden planten 5 bomen op terrein Voka Limburg: “Stop klopjacht op Limburgse bossen” Dirk Selis

14 juli 2020

15u27 0 Hasselt In de nacht van maandag op dinsdag plantten onbekenden 5 bomen op het terrein van Voka Limburg aan de Hasseltse Gouverneur Roppesingel. “Toevallig groeit daar ne boom, en dan mag da weer nie meer”, staat op het kaartje te lezen. In een zeer kort bericht aan onze redactie willen de actievoerders naar eigen zeggen protesteren ‘tegen de klopjacht die VOKA Limburg op bomen houdt.’

Of deze actie te maken heeft met de houding van VOKA Limburg in het dossier van de Groene Delle is niet bekend, maar het heeft er alle schijn van. In het gebied Zolder-Lummen-Zuid, geprangd tussen het Albertkanaal en het afrittencomplex E314-E313 moet natuurgebied Groene Delle plaatsmaken voor een watergebonden bedrijventerrein van 27 hectare. Vooral VOKA Limburg is de gebeten hond, de werkgeversorganisatie zou volgens de tegenstanders van de komst van het bedrijventerrein stevige druk uitoefenen op Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) om de Groene Delle te laten verdwijnen.

In tegenstelling tot termieten kunnen mensen niet eten van bomen Johann Leten VOKA Limburg

Geen klopjacht

“Wij zetten geen klopjacht in tegen de Limburgse bossen”, reageert gedelegeerd bestuurder Johann Leten van VOKA Limburg. “Integendeel, onze cijfers tonen dat er vier keer meer industrieterreinen zijn omgezet naar groen dan dat er groen veranderd is in industrieterreinen. In tegenstelling tot termieten kunnen mensen niet eten van bomen. Eigenlijk is dat voor ons ook niet de essentie van het verhaal. Wij willen dat onze bedrijven kunnen groeien kaarten aan dat er niet voldoende terreinen beschikbaar zijn om dat te doen. Denk maar aan Noord-Limburg, waar de bereikbaarheid en ontsluiting een zeer punt is. Bovendien blijven we pleiten voor de ontwikkeling van de industrieterreinen in het kader van het Economisch Netwerk Albertkanaal. Zo kan je het vervoer van goederen via het kanaal stimuleren en haal je meer vrachtwagens van de weg.”

Voorlopig laat VOKA Limburg de vijf bomen gewoon staan.