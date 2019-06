Omdat Tinder ook niet alles is: PXL’ers helpen met speeddate medestudenten aan een lief Dirk Selis

24 juni 2019

14u45 0 Hasselt Nu de examens voorbij zijn, kunnen de studenten weer meer tijd spenderen met hun lief. Maar dan moet je er wel een hebben. Enkele PXL-studenten willen de singles daarbij een handje helpen door op dinsdag ‘PXL Matchmakers’ te organiseren. Een goede oude speeddate, want het moet toch niet altijd Tinder te zijn?

In plaats van te gaan genieten van de vakantie, willen Julie Debrus, Charlotte Claeskens en Florence Maraite eerst zoveel mogelijk PXL-studenten die single zijn aan een lief helpen. Het idee om een speeddate te organiseren, vonden Julie, Charlotte en Florence in hun vriendenkring. “In onze omgeving merken we dat er veel singles zijn die het moeilijk hebben in hun zoektocht naar een partner. De jeugd van tegenwoordig zoekt vaker een lief via het internet en niet meer face-to-face.”

PXL-directeur Ben Lambrechts reageert enthousiast op het initiatief. “Maar ik ga zelf niet deelnemen”, lacht hij. “Ik word regelmatig aangesproken door koppels die elkaar op de PXL-schoolbanken hebben leren kennen. En dat is niet abnormaal, want als hogeschool hebben we een sterk intern netwerk met maar liefst 9000 studenten. En door de vele multidisciplinaire projecten komen ook studenten uit diverse opleidingen meer in contact met elkaar dan vroeger.”

Andere vaardigheden

Ook Sam Geuens, klinisch seksuoloog en PXL-lector, merkt dat er meer digitaal wordt gedatet. “Ons leven wordt constant vormgegeven door de wereld om ons heen en wordt meer en meer digitaal. Voor het zoeken naar een partner zijn er vandaag bijna evenveel mogelijkheden voor zowel online als offline. Al vraagt het andere vaardigheden om online een succesvolle match te vinden dan in real life”, vertelt Geuens. “Ik vind het prachtig dat onze studenten actief de mogelijkheid creëren om aan den lijve te ondervinden hoe het is om bij iemand aan tafel te zitten en in een echt gesprek te voelen of de vonk al dan niet overslaat. Aangezien bij de laatste telling 1 op 3 Vlamingen nog steeds single is, hoop ik dat dit initiatief de eerste PXL-speeddate kan zijn in een lange reeks”, besluit hij.